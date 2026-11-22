Le président français Macron prononce un discours à l'Élysée

PARIS, 22 novembre (Reuters) - Le président ‌Emmanuel Macron réfléchit à la convocation en janvier d'un ​Congrès, réunissant députés et sénateurs, pour inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution, rapporte la Tribune dimanche.

Ces ​derniers jours, le Premier ministre Sébastien Lecornu a été missionné par le ​chef de l’État pour tâter ⁠le terrain sur une convocation du Congrès au ‌lendemain de l’adoption des textes budgétaires actuellement en cours d’examen, écrit le journal, sans citer ​ses sources.

L'Elysée ‌n'a pas fait de commentaire.

En 2011, sous la ⁠présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement de François Fillon avait tenté en vain de faire voter l'introduction dans ⁠la Loi ‌fondamentale d'une règle imposant l'équilibre des finances ⁠publiques.

Il s'était alors heurté à l'opposition du Parti socialiste, ‌alors qu'une modification de la Constitution, par ⁠la voie du Congrès, doit être adoptée ⁠par au moins ‌trois cinquièmes des parlementaires réunis à Versailles.

Selon la Tribune ​dimanche, une telle majorité ‌existerait aujourd'hui en théorie, le principe d'une "règle d'or" étant défendu par la ​droite mais aussi le Rassemblement national.

"Si elle correspond dans ses modalités à ce que nous demandions, ⁠nous voterons cette mesure de saine gestion, pour éviter à notre pays la faillite qui le guette après dix années de macronisme", a écrit sur X le président du RN, Jordan Bardella, en réaction à la ​parution de l'article.