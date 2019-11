Macron reconnaît traîner la baisse des APL "comme un boulet"

Emmanuel Macron a reconnu jeudi traîner "comme un boulet" la baisse de cinq euros des APL, décidée au tout début de son quinquennat, et qui avait provoqué une polémique parmi les associatiosn de lutte contre le mal-logement.

"Je sais, les cinq euros d'APL, je le traîne comme un boulet", a-t-il lancé à Amiens lors d'un échange avec les étudiants de l'université Jules-Verne, en reconnaissant que cette décision "ne faisait pas partie de mes engagements" de campagne.

"Passons, cela a été fait", a-t-il ajouté en réponse à une étudiante qui l'interrogeait sur la précarité des étudiants confrontés à une hausse des frais.

Mais "il faut le mettre au regard" des mesures prises sur le logement et "tout ce qui a été fait plus largement pour les étudiants", a ajouté le chef de l'Etat, en rappelant notamment la suppression de 217 euros de cotisation à la sécurité sociale étudiante.

"Si vous ne le dites pas, ce n'est pas honnête parce que c'est nettement supérieur à la baisse de 5 euros des APL" (Aides personnalisés au logement), a-t-il ajouté.

Dans son discours précédant la séance de questions-réponses, M. Macron avait estimé que "la plus grande injustice qui frappe un pays, la plus grande et pour moi, plus scandaleuse que les inégalités de revenus, c'est l'inégalité de destin".

"L'assignation à famille ou l'assignation à origine s'est creusée ces dernières décennies", avait-il ajouté, assurant que "la seule manière de le combattre, c'est l'éducation, le savoir" et "c'est ce que nous sommes en train de faire".