Macron reçoit 200 patrons du monde à Versailles

« Les bonnes nouvelles n'arrivent pas toutes seules. Elles arrivent parce qu'on fait des réformes » et que « notre pays se bouge ». Quelques heures avant de rejoindre Versailles et le salon « Choose France », qui met en avant une France accueillante pour les entreprises, Emmanuel Macron a fait un crochet par Dunkerque (Nord). Après l'annonce d'une commande géante de deux milliards d'euros pour les Chantiers de l'Atlantique, dimanche soir, le président de la République s'est rendu ce lundi en fin de matinée dans l'usine pharmaceutique AstraZeneca, qui a fait part de sa volonté d'investir 450 millions d'euros sur cinq ans en France.Voilà une partie des quelque quatre milliards d'euros d'investissements annoncés dans l'Hexagone par des groupes étrangers, dont les patrons sont conviés au château de Versailles.Ces « bonnes nouvelles » se heurtent néanmoins à l'actualité sociale, et quelques centaines d'opposants à la réforme des retraites se sont rassemblés dans la ville royale, tenus à distance par les CRS. Des manifestants se sont rassemblés à Versailles en marge du forum « Choose France ». AFP/Philippe Lopez « Choose France », dont c'est la troisième édition, est un rendez-vous en amont du Forum économique mondial (WEF) de Davos en Suisse.Les investissements directs étrangers en hausse de 20 % dans les entreprises françaisesOutre le président et le Premier ministre Edouard Philippe, pas moins de 19 membres du gouvernement vont accueillir des patrons de grands groupes américains (Coca-Cola, Snap Inc, Fedex, Google, Netflix...), asiatiques (Hyundai Motors, Samsung Electronics, Fosun, Toyota...), africains (Cooper Pharma, Orascom) et européens (Rolls Royce, EY, ING Bank...)La France demeure la deuxième destination pour les investisseurs étrangers en Europe, derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Les investissements directs étrangers dans les entreprises françaises ont augmenté de 20 ...