MACRON PROMET 15 MILLIARDS D'EUROS POUR LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE PARIS (Reuters) - Au lendemain d'une puissante poussée des Verts au second tour des élections municipales, Emmanuel Macron a promis lundi d'accélérer la politique environnementale de son gouvernement et annoncé que 15 milliards d'euros supplémentaires seraient injectés sur deux ans pour la conversion écologique de l'économie française. Le président de la République, qui s'exprimait dans les jardins de l'Elysée lors d'une présentation des conclusions de la convention citoyenne pour le climat, a également déclaré qu'un projet de loi reprenant la quasi-intégralité des 149 propositions de ce forum serait présenté d'ici la fin de l'été. Ce projet "intégrera des mesures finalisées et d'autres, qui méritent d'être encore affinées ou complétées", a-t-il dit. Le président de la République a rejeté trois des 149 propositions. Emmanuel Macron a notamment rejeté la proposition d'une taxe de 4% sur les dividendes, qui découragerait selon lui l'investissement, et souhaité le report d'un débat sur la limitation de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. (Jean-Stéphane Brosse, avec Michel Rose, édité par Jean-Michel Bélot)

