Macron prévoit une année 2023 "difficile" et une "reprise" en 2024

Le président Emmanuel Macron a prévenu que l'année 2023 serait "un moment un peu difficile de notre histoire" à cause du "ralentissement de l'économie mondiale", mais a espéré une "reprise qui devrait arriver en 2024, samedi sur TF1.

"Je sais que les jours sont durs, que le coût de la vie pèse sur votre quotidien", a-t-il déclaré dans cet entretien donné à l'issue de sa visite d'Etat aux Etats-Unis.

Néanmoins la France figure "parmi ceux qui s'en sortent le mieux", a assuré le président de la République. "On va continuer de tenir, on va absorber ce choc, et il faut maintenant relancer les choses, par les réformes -sur le travail, l'éducation, la santé, les retraites- pour être plus forts", a-t-il ajouté.

Car "l'année 2023 indéniablement sera marquée par un ralentissement de l'économie mondiale, on le voit déjà poindre, plusieurs de nos voisins entrent déjà en récession", a averti Emmanuel Macron.

"Il nous faut continuer le travail et nous préparer à une reprise qui je pense devrait arriver dans l'année 2024", a estimé le chef de l'Etat.

"Nous avons tout pour sortir plus forts, plus grands de ce moment un peu difficile de notre histoire, et nous avons peut-être plus que beaucoup de nos voisins, donc nous allons y arriver", a-t-il voulu rassurer.