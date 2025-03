Macron prévient qu'il "n'y aura pas de solution militaire israélienne à Gaza"

Le président Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée, le 19 mars 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron a affirmé mercredi que la reprise des frappes israéliennes à Gaza constituait "un retour en arrière dramatique", et a prévenu qu'il n'y aurait "pas de solution militaire" possible dans le territoire palestinien.

"Il faut que les hostilités cessent immédiatement et que les négociations reprennent de bonne foi sous les auspices américains", a dit le président français aux côtés du roi de Jordanie Abdallah II, reçu à l'Elysée. "Nous appelons de nos vœux une cessation permanente des hostilités et une libération de tous les otages" retenus par le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la Bande de Gaza, a-t-il ajouté.

Le souverain jordanien a aussi dénoncé "une étape extrêmement dangereuse" qui ajoute "une nouvelle dévastation à une situation humanitaire déjà désastreuse", appelant la communauté internationale à agir "immédiatement" pour "un retour au cessez-le-feu".

Il a plaidé poour une reprise de l'aide internationale, déplorant "le blocage" par Israël de la fourniture d'eau et d'électricité qui "met en danger la vie d'une population extrêmement vulnérable".

Selon Emmanuel Macron, la reprise du conflit est "dramatique pour les Palestiniens de Gaza, à nouveau plongés dans la terreur des bombardements, dramatique pour les otages et leurs familles qui vivent dans le cauchemar de l'attente et de l'incertitude d'une libération que nous souhaitons plus que tout, dramatique pour la région tout entière qui tente de se relever en plus d'une année de guerre et de bouleversements".

Emmanuel Macron a aussi estimé que le Hamas avait "été vaincu", et qu'il était "dépourvu du parrain qui l'avait poussé au crime du 7 octobre" 2023 lors de son attaque meurtrière sans précédent contre Israël, dans une allusion à l'Iran. "L'axe de la résistance est aujourd'hui une illusion", a-t-il martelé en faisant là aussi référence à Téhéran et ses alliés au Moyen-Orient, dont le Hamas et le mouvement libanais Hezbollah, considérablement affaiblis par les frappes israéliennes.

Le président Emmanuel Macron (g) reçoit le roi Abdallah II de Jordanie à l'Elysée, le 19 mars 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président français a appelé à "retrouver le chemin d'une solution politique", apportant son soutien au plan des dirigeants arabes pour Gaza, "qui propose un cadre crédible de reconstruction et des éléments pour garantir la sécurité et installer une nouvelle gouvernance qui ne peut pas être celle du Hamas".

Pour le chef de l'Etat, "les ferments d'une nouvelle architecture de sécurité" régionale "sont là", mais "il manque aujourd'hui une pièce à cet ensemble éminemment complexe": "un État palestinien".

Il a rappelé qu'il coprésiderait en juin aux Nations unies "une conférence pour les deux Etats", palestinien et israélien, avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, avec lequel il doit aussi "échanger" mercredi soir.