Les semaines à venir sont "critiques" pour l'Ukraine, sa population et pour l'Europe toute entière, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion à Berlin de la "Coalition des volontaires", appelant à "rouvrir la question" de l'adhésion de Kyiv à l'Otan.
(Rédigé par Benjamin Mallet et Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)
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