Macron prévient de "semaines critiques" pour l'Ukraine, appelle à discuter de son adhésion à l'Otan

Les semaines à venir sont "critiques" pour l'Ukraine, sa population et pour l'Europe toute entière, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion à Berlin de la "Coalition des volontaires", appelant à "rouvrir la question" de l'adhésion de Kyiv à l'Otan.

(Rédigé par Benjamin Mallet et Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)