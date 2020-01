Macron ouvre la porte à un référendum sur le climat

À son arrivée au Palais d'Iéna, Emmanuel Macron entame son échange avec les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat en ces termes : « Merci de m'accueillir quelques heures parmi vous... » Sa soirée est pourtant loin d'être terminée, à entendre Édouard Philippe faire savoir au même moment ou quasiment, qu'il rencontrera « dès ce soir » le président « pour évoquer les avancées possibles » avec les syndicats sur la réforme des retraites.Retraites et transition écologique... « On a deux sujets d'avenir et c'est normal que dans les deux cas ce soit angoissant, observe le député MoDem, Erwan Balanant. Cela montre que notre société a besoin d'un lieu pour trouver des consensus et prendre des décisions éclairées. »Une « expérience de démocratie participative »Tandis que le Premier ministre est aux prises avec la laborieuse recherche d'un compromis, le chef de l'Etat, défend son bilan en matière de politique social refusant de « payer pour (ses) prédécesseurs ». Et livre à ses hôtes comme un mini-traité sur la difficulté de gouverner. « Faire changer des choses suppose d'embarquer les gens dans le changement », recommande-t-il à l'assemblée, conçue comme une « expérience de démocratie participative » suite au mouvement Gilets jaunes. Une crise inédite déclenchée par le rejet, en forme d'étincelle, de la taxe carbone, « une erreur » admise par Macron ce vendredi soir. « Ils ont répondu à des décisions qu'ils ont jugées comme mauvaises parce qu'injustes », retient le président de cet épisode charnière.Alors, quand bien même il rappelle qu'« il faudra toujours des gens pour endosser » lesdites décisions, en clair les gouvernants, il donne les gages d'un exercice moins vertical du pouvoir, d'un réformisme allant moins sabre au clair. « Ce que vous mettrez sur la table, il n'en sera pas rien fait », promet-il à ces citoyens tirés au sort pour plancher ...