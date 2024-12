Macron nomme Bayrou à Matignon pour tenter de dénouer la crise politique

Un tapis rouge déroulé dans la cour de l'Hôtel Matignon avant la cérémonie de passation des pouvoirs du nouveau Premier ministre, le 13 décembre 2024 à Paris ( AFP / Anne RENAUT )

Emmanuel Macron a nommé vendredi François Bayrou Premier ministre, un défi immense pour le président du MoDem et premier allié du président, chargé de dénouer la crise politique majeure ouverte par la dissolution et aggravée par la censure de Michel Barnier.

La nomination du dirigeant centriste est intervenue à la mi-journée, après une nouvelle matinée d'intenses spéculations. François Bayrou avait été reçu à 08H30 à l'Élysée pour un entretien de près de deux heures, suivi d'un long silence-radio.

A 73 ans, comme son prédécesseur Michel Barnier renversé le 4 décembre par l'Assemblée nationale lors d'une censure inédite depuis 1962, M. Bayrou devient le sixième locataire de Matignon depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017.

La passation de pouvoirs est prévue à 17H00.

Une tâche immense attend rue de Varenne le maire de Pau. Avec pour priorité le budget pour 2025, laissé en suspens par la censure.

Dans un contexte de colère des agriculteurs et de multiplication des plans sociaux, le niveau du déficit et de la dette sera "une réalité qui s'imposera à tout gouvernement, quel qu'il soit", a prévenu Michel Barnier.

En attendant que ce nouveau budget soit adopté, un projet consensuel de "loi spéciale" permettant d'éviter une paralysie de l'Etat sera examiné lundi par l'Assemblée.

- "Gouvernement d'intérêt général" -

Cette nomination intervient trois jours après une réunion inédite des dirigeants des partis, hors Rassemblement national et La France insoumise, sous l'égide du chef de l'État.

Les pouvoirs du Premier ministre en France ( AFP / Valentina BRESCHI )

Où se sont esquissés les contours d'un "accord de coopération démocratique", selon la formule de M. Bayrou mardi: le gouvernement s'engagerait à ne pas recourir au 49.3 pour imposer ses lois, les opposants à ne pas le censurer, Emmanuel Macron évoquant de son côté son intention de ne pas dissoudre à nouveau l'Assemblée.

Le nouveau Premier ministre, qui "s'est imposé" comme "le plus consensuel", "aura pour mission de dialoguer" avec ces mêmes partis, des communistes à la droite, "afin de trouver les conditions de la stabilité et de l'action", a déclaré l'entourage du président. Ce dernier l'a chargé de former un "gouvernement d'intérêt général", "resserré".

Saluée par le camp macroniste, la nomination a été aussitôt rejetée par LFI, qui déposera "une motion de censure", a annoncé la cheffe des députés mélenchonistes Mathilde Panot. Le coordinateur insoumis Manuel Bompard a qualifié ce choix de "nouveau bras d'honneur à la démocratie".

François Bayrou et Emmanuel Macron à Pau, le 18 mars 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )

La gauche se divise donc: le Parti communiste n'a lui pas menacé de faire tomber immédiatement le nouvel exécutif, tandis que les Ecologistes estiment qu'ils n'auront "d'autre choix" que de le renverser s'il ne change pas de politique économique et s'il garde "Bruno Retailleau à l'Intérieur".

Ouvert au compromis ces derniers jours tout en réclamant un Premier ministre de gauche, les socialistes ont pour l'instant gardé le silence.

A l'autre bout de l'hémicycle, "il n'y aura pas de censure a priori" du RN, a dit son président Jordan Bardella, même si Marine Le Pen a prévenu qu'un "prolongement du macronisme" avec François Bayrou "ne pourrait mener qu'à l'impasse".

- Autres noms jusqu'au bout -

Le centriste a finalement été préféré à d'autres noms qui ont circulé jusqu'au bout, comme celui de l'ex-Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve ou du ministre des Armées Sébastien Lecornu, de l'aile droite de la macronie.

Graphique montrant les grandes dates du macronisme à la tête de l'Etat, du gouvernement et son poids à l'Assemblée nationale ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Jeudi, c'est le profil de l'ex-ministre de l'Industrie Roland Lescure, un macroniste social-libéral, qui a été poussé par le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler, selon plusieurs sources proches des consultations. Mais la droite et le RN sont montés au créneau pour lui faire barrage.

L'ancien chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian, qui accompagne Emmanuel Macron depuis 2017, a lui carrément fait savoir qu'il avait "refusé" Matignon, jugeant que "ce ne serait sérieux" d'accepter à 77 ans.

C'est une arrivée à Matignon aux allures de consécration particulière pour le lointain ministre de l'Éducation (1993-1997) depuis longtemps tourné vers la plus haute fonction: inlassable défenseur d'un centre indépendant, François Bayrou a été trois fois candidat à l'élection présidentielle de 2002 à 2012, sans parvenir au second tour (18,57% en 2007).

Son alliance avec Emmanuel Macron en 2017 a dégagé la voie pour l'élection du plus jeune président de l'histoire de France, porteur d'un "en même temps" droite-gauche en phase avec son projet politique.

Mais le Béarnais, nommé ministre de la Justice, n'est resté que 34 jours place Vendôme en 2017, empêché par l' affaire des assistants parlementaires du MoDem, jugée en première instance sept ans plus tard, en février 2024. Si le parti a été lourdement condamné, François Bayrou a été relaxé, mais le parquet a fait appel.

Depuis 2017, le maire de Pau a régulièrement distillé des critiques contre la politique --trop à droite-- et la pratique du pouvoir --trop personnelle-- de son allié, sans jamais se départir de sa solidarité.

Le Premier ministre Michel Barnier salue après le résultat du vote sur la motion de censure contre son gouvernement, le 4 décembre 2024 à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'échec de M. Barnier, Premier ministre choisi en septembre par Emmanuel Macron alors que la gauche revendiquait Matignon, remet la pression sur le chef de l’État et le Premier ministre.

Le centriste, qui plaide depuis des décennies pour des gouvernement œcuméniques, devrait tenter de conserver des ministres du parti Les Républicains côté droit, avec qui ses relations sont historiquement tendues. Nicolas Sarkozy a notamment tenté d'empêcher son arrivée à Matignon.

M. Bayrou devrait également se tourner davantage vers la gauche, à défaut de convaincre les membres du Nouveau Front populaire (NFP) de participer au gouvernement.

Côté RN, le président du MoDem pourrait bénéficier du fait d'avoir apporté son parrainage à Marine Le Pen pour concourir à l'Elysée en 2022, dans un geste destiné à défendre le "pluralisme".