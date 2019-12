Macron ne souhaite pas «Joyeux Noël» aux Français, le RN en fait une polémique

Pas de trêve de Noël. Depuis mercredi, de nombreux cadres RN pointent sur les réseaux sociaux l'absence de message de Noël de la part d'Emmanuel Macron. Le 25 décembre était passé depuis à peine sept minutes que l'eurodéputé Jordan Bardella dégainait en pleine nuit une vidéo sur Twitter : « Le président de la République n'a pas daigné souhaiter un joyeux Noël à ses concitoyens. Pas un mot, pas un tweet, [...], absolument rien », regrette le jeune élu.S'il fait part de son « indignation », c'est aussi pour stigmatiser le comportement qu'adopterait le chef de l'Etat à l'égard des autres religions : « On est très heureux qu'il célèbre régulièrement sur ses réseaux sociaux chaque année la rupture du jeûne, la fin du Ramadan, mais on aimerait qu'il le fasse en l'occurrence pour des traditions qui sont inscrites dans le calendrier. » Nous sommes le 26 décembre et @EmmanuelMacron n'a pas daigné souhaiter « Joyeux Noël" aux Français !Ça me choque, ça m'indigne et je pense ne pas être le seul ! pic.twitter.com/hSdwDrL5xA-- Jordan Bardella (@J_Bardella) December 25, 2019 Un refrain entonné quelques heures plus tôt par Jean Messiha, membre du bureau politique du RN, qui avait lui aussi interpellé Emmanuel Macron sur Twitter : « Comment se fait-il que vous n'avez [sic] pas souhaité un joyeux Noël au peuple français dont vous présidez aux destinées alors que vous vous précipitez chaque année pour fêter avec grandiloquence l'Aïd aux musulmans ? »La polémique a débordé le RN puisque l'eurodéputée LR Nadine Morano s'est aussi fendu d'un message outré : « J'ai attendu, mais notre Président communicant professionnel n'a pas souhaité joyeux Noël à son peuple... A part critiquer la France à l'étranger, l'aimer et honorer ses traditions, ses racines chrétiennes, c'est si difficile ? » Rien de très neuf. Le 25 décembre 2013, Nadine Morano regrettait déjà ...