Macron mardi à Béziers sur le thème de l'hydrogène décarboné

Emmanuel Macron se rendra mardi à Béziers dans une entreprise spécialisée dans les technologies d'électrolyseurs servant à la production d'hydrogène décarboné, dans le cadre du plan France 2030, a annoncé l'Elysée vendredi.

Accompagné des ministres Barbara Pompili (Transition écologique) et Agnès Pannier-Runacher (Industrie), le chef de l'Etat ira sur le site de l'entreprise Genvia, créée en mars 2021 et issue de la recherche du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et d'une collaboration avec le groupe Schlumberger.

Le développement d'une filière d'hydrogène décarbonée est, a souligné l'Elysée, "une priorité pour la souveraineté énergétique et industrielle de la France" ainsi qu'un "vecteur énergétique indispensable à la neutralité climatique".

Emmanuel Macron a dévoilé le 12 octobre un plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur cinq ans, baptisé France 2030, destiné à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir en France.

Le chef de l'Etat vise notamment la construction de "deux gigafactories d'électrolyseurs" pour devenir "leader de l'hydrogène vert" en 2030.

"L'hydrogène doit permettre de décarboner notre industrie et la mobilité lourde, ainsi qu'à moyen terme de permettre le stockage à grande échelle de l'électricité", a indiqué l'Elysée vendredi.

"La France a mis en place une stratégie de recherche, d'innovation et d'industrie, dotée de 7 milliards d'euros sur le sujet", a ajouté la présidence.

Les secteurs de l'acier, du ciment et de la production chimique ont notamment besoin d'hydrogène vert pour remplacer les énergies fossiles.

Un total de 8 milliards d'euros doit être investi dans l'énergie. Sur cette somme, un milliard d'euros visera à développer des "technologies de rupture" dans le domaine du nucléaire avec notamment des réacteurs de petite taille.

Mardi, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait relancer un programme nucléaire et construire de nouveaux réacteurs sur son sol, en reportant toutefois à plus tard les précisions sur ces futurs EPR.

