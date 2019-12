Macron, le président qui sacralise l'écrit

L'un tweete, l'autre rédige... Donald Trump refait le monde en 280 signes, Emmanuel Macron charpente des discours de plusieurs dizaines de feuillets et quelques milliers de caractères. Deux méthodes d'expression pour deux façons de gouverner, le rapport de force pour le président américain, l'explication pour le chef d'Etat français. « Emmanuel Macron résiste au glissement vers le tout digital alors qu'il avait incarné pendant la campagne de 2017, le président 2.0, confirme un proche. Contrairement à Donald Trump, il n'aime pas le bavardage. Et même si l'exercice peut paraître parfois fastidieux, il préfère expliquer et convaincre. »Difficile de mesurer et donc de comparer le débit... rédactionnel des sept présidents de la Ve République. Mais, celui d'Emmanuel Macron s'avère particulièrement dense, surtout à une époque qui consacre les images et les réseaux sociaux. Ce goût pour les lettres tient à son histoire personnelle, entre une grand-mère et une épouse versées en littérature, sans oublier son compagnonnage avec le philosophe Paul Ricœur. Mais pas seulement. « Ecrire est souvent une impérieuse nécessité pour défendre des réformes de fond et faire passer un concept aussi inhabituel que le en même temps », insiste un élu proche du chef de l'Etat.«Il aime le bruit de la plume qui crisse»Cette production scripturale s'est, en outre, intensifiée depuis la crise des Gilets jaunes. Aux paroles intempestives et politiquement toxiques comme le « pognon de dingue » que coûteraient les aides sociales ou le « traversez la rue pour trouver un emploi » lancé à un chômeur, Emmanuel Macron « acte II » privilégie depuis quelques mois le temps de l'écriture et de la réflexion.« Il n'y a pas de césure entre le début du mandat du président et maintenant, se défend-on toutefois à l'Elysée. Emmanuel Macron use et usera, selon les moments et les circonstances, de toute la palette d'outils ...