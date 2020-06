Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron interpellé par la marée verte des municipales Reuters • 29/06/2020 à 10:17









MACRON INTERPELLÉ PAR LA MARÉE VERTE DES MUNICIPALES PARIS (Reuters) - La vague écologiste du second tour des élections municipales devrait infléchir la politique "verte" d'Emmanuel Macron, qui reçoit ce lundi les membres de la Convention citoyenne sur le climat, tandis qu'Edouard Philippe sort politiquement conforté de sa victoire au Havre. "Le président sera très offensif dans son adresse à la Convention citoyenne", a dit un membre de l'entourage présidentiel à Reuters tandis que le président du groupe La République en marche à l'Assemblée, Gilles Le Gendre, invitait sur LCI le gouvernement à "accélérer" sur l'environnement. Le député européen Europe Ecologie-Les Verts Yannick Jadot a toutefois mis en garde le chef de l'Etat contre tout "opportunisme écologique". "Le sujet pour le président, c'est pas d'enrayer la montée des écologistes, c'est d'enrayer la montée des températures, du niveau de la mer, des inégalités, de la défiance dans notre pays", a-t-il dit sur Europe 1. Dimanche, lors d'un scrutin marqué par une abstention proche de 60%, un record sous la Ve République, les écologistes ont confirmé leur percée des européennes de mai 2019 en l'emportant à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Tours, Poitiers, Besançon, en plus d'être reconduits à Grenoble. A Marseille, tenue depuis 25 ans par le Républicain Jean-Claude Gaudin, la liste d'union de la gauche de Michèle Rubirola est arrivée en tête. Elle obtient une majorité relative de 42 sièges contre 39 pour sa rivale Les Républicains Martine Vassal, ce qui annonce de vives tractations d'ici vendredi, date de la désignation du maire de la cité phocéenne. C'est également en fin de semaine qu'Anne Hidalgo sera confirmée à la tête de la mairie de Paris, où la socialiste a recueilli plus de 50% des voix. L'échec est cruel pour La République en marche dans la capitale : ni la tête de liste Agnès Buzyn, ni le dissident Cédric Villani n'ont obtenu de siège au conseil municipal. Seule consolation pour le camp présidentiel : la large victoire, avec près de 59% des voix, du Premier ministre Edouard Philippe dans son fief du Havre, alors que s'intensifient les rumeurs de remaniement gouvernemental pour donner un nouveau souffle au quinquennat. A Lyon, où les écologistes ont réalisé l'exploit de gagner à la fois la ville et la métropole, le nouveau maire Grégory Doucet a déclaré sur BFM TV et RMC vouloir faire de la capitale des Gaules une ville "100% marchable, 100% cyclable". Outre Paris, les socialistes ont conforté leurs fiefs à Lille, où Martine Aubry l'a emporté d'un cheveu, Nantes, Rennes et Le Mans. Ils ont gagné Nancy, Saint-Denis et Montpellier. A l'autre extrémité de l'échiquier politique, le député Rassemblement national Louis Aliot l'a emporté à Perpignan, 122.000 habitants, la plus grande ville conquise par le camp de Marine Le Pen. Parmi les autres résultats, le président du MoDem François Bayrou a été réélu à Pau, de même que les maires de droite "Macron compatibles" Jean-Marc Moudenc à Toulouse et Christian Estrosi à Nice. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.