Macron, hors-jeu sur toute la ligne

Le président de la République avait fait le déplacement pour la finale, sûr et certain de pouvoir assister au second sacre, sous son long règne jupitérien, des Bleus. L'occasion aussi de surfer sur cette troisième étoile, de cirer les pompes du Qatar et de soigner son image publique. L'Argentine de Lionel Messi a fortement contrarié un plan normalement sans accrocs. Il s'est malgré tout, une fois de plus, retrouvé hors-jeu en se trompant de poste. Car si le sport est politique, quoiqu'il en pense ou dit, toute attitude politique, en République tout du moins, n'est pas convenable sur un terrain.

"Vive la République, vive la France"

L'image restera. Impossible de savoir si elle fut pensée ou instinctive, elle était néanmoins signifiante. Emmanuel Macron, accroupi, en train de consoler un Kylian Mbappé assis, quasi allongé, sur la pelouse à Lusail. L'attaquant tricolore affichait un visage fermé, hermétique. Il semble à peine l'écouter. À juste raison. Cette présence et cette démarche étaient inopportunes. Le président n'est pas du terrain. Son rôle et sa fonction ne pouvaient se manifester de la sorte, à ce moment précis, qui n'appartient, dans le tragique ou la gloire, qu'aux joueurs et au staff éventuellement. Mais nous savons à quel point Emmanuel Macron aime le mélange des genres pour écrire sa propre histoire et réciter son storytelling. Il avait ouvert la séquence pour une formule lapidaire prétendant qu'il ne fallait pas mélanger le sport et la politique. L'objectif était officiellement de protéger les Bleus des polémiques, notamment autour du port du brassard arc-en-ciel. Un appui qu'avait particulièrement dû apprécier Noël Le Graët. Lorsqu'il était revenu pour la demi-finale, accompagné de figures de la société civile, ses réactions d'après-match avaient surtout illustrées une défense sans remord du Qatar, et sadu Mondial.Dans la même logique, à ses yeux, le terrain, dans sa dimension sportive, ne constitue qu'un prolongement, une extension du domaine présidentiel. En 2018, il expliquait, à l'instar d'un coach, qu'. En 2022, il descend prendre ses " hommes " dans ses bras devant les caméras, pour se donner le beau rôle dans la tragédie. Les Bleus ont échoué. Moi, je tiens bon, moi, je suis là. Je suis en soutien. Je les accompagne dans la défaite et les relève, la parole descendante vers des joueurs à terre. Notamment auprès d'un Kylian Mbappé intronisé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com