Macron face aux restaurateurs mardi avant la réouverture des salles

Emmanuel Macron est attendu mardi dans la Drôme pour une journée consacrée à la restauration et à la gastronomie, à la veille de la réouverture des salles de restaurants, qui peinent à trouver de la main d'oeuvre.

Ce déplacement est la deuxième étape, après celle dans le Lot la semaine dernière, du "tour de France" lancé par le président pour "accompagner la relance" après la crise du Covid-19 et "prendre le pouls du pays", selon l'Elysée. Des opposants l'ont dénoncé comme "une entrée en campagne" à l'approche des régionales des 20 et 27 juin et à moins d'un an de la présidentielle.

Dans un lycée hôtelier à Tain l'Hermitage puis dans un restaurant de Valence, Emmanuel Macron va "échanger avec des restaurateurs, des distributeurs et des producteurs sur les défis auxquels ils font face à la veille de la réouverture des salles", après celle des terrasses, à l'issue de sept mois de fermeture, a expliqué l'Elysée. "L'un des enjeux majeurs est la tension sur la main d'oeuvre" pour embaucher des cuisiniers ou des serveurs, selon la présidence.

Les professionnels du secteur, qui devront respecter une jauge de 50% de tables de six personnes au maximum en salle, s'inquiètent également de la fin programmée des aides de l'Etat alors qu'ils manquent de visibilité, en particulier sur le retour des touristes étrangers.

Emmanuel Macron sera accompagné par l'ex-chef de l'Elysée, Guillaume Gomez, qui est devenu en février son "représentant personnel" au service de "la gastronomie française". Avec comme mission de lancer cet été "l'année de la gastronomie", "symbole de l'excellence française".

La Drôme a été choisie pour cette visite car ce département "est un haut lieu de la gastronomie dans la vallée du Rhône", "est en pointe dans la formation, notamment en oenologie", et est "le deuxième de France pour l'agriculture biologique", selon la présidence.

Valence est en particulier réputé pour le restaurant La Maison Pic, de la cheffe triplement étoilée Anne-Sophie Pic.

Emmnanuel Macron terminera son déplacement par une visite de l'Institut des vocations pour l'emploi (Live), créé par le groupe LVMH pour les jeunes adultes de 25 à 30 ans n'ayant ni formation, ni diplôme, ni emploi, et soutenu par son épouse Brigitte, qui sera présente. Cette dernière y a donné un cours de culture générale en avril après l'ouverture de cette deuxième antenne de Live après celle inaugurée en Seine-Saint-Denis en 2019.