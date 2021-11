Macron est "dans le camp des laxistes" pour la lutte contre l'insécurité, accuse Bertrand

Xavier Bertrand avant le débat des candidats LR à l'élection présidentielle sur CNEWS et Europe 1, Paris, le 21 novembre 2021 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Xavier Bertrand, candidat à l'investiture LR pour la présidentielle, a dénoncé lundi les propos de Gérald Darmanin accusant LR d'être "parti à l'extrême", en répondant qu'Emmanuel Macron était "dans le camp des laxistes" en matière de lutte contre l'insécurité.

"Le gouvernement, M. Macron, ils sont dans le camp des laxistes", a rétorqué sur France Inter M. Bertrand, leur reprochant aussi leur "naïveté".

"Il y a le camp des laxistes d'un côté, et le camp des extrémistes, qui n'apporteront jamais la moindre solution", a-t-il insisté. Et donc "je le dis à tous les membres du gouvernement: on n'a pas de leçon à recevoir, car la réalité c'est qu'entre les laxistes et les extrémistes, il y a une sorte de pacte: ce sont des alliés objectifs pour se retrouver ensemble au second tour de la présidentielle", a-t-il estimé.

A l'inverse, "nous incarnons la droite républicaine", et "il n'y a qu'une droite forte capable de redonner confiance et faire obstacle à la montée des extrémismes", a-t-il fait valoir, en expliquant la place prépondérante des thèmes de la sécurité et de l'immigration dans les débats chez LR par le fait que "c'est un préalable au redressement de notre pays".

"Si vous ne mettez pas un terme au désordre, il n'y a pas de redressement du pays, il n'y aura pas de réconciliation des Français", qui "veulent vivre en paix et en sécurité", a argumenté le président de la région Hauts-de-France.

Il répondait ainsi au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, exclu en 2017 des Républicains avant d'adhérer à LREM, qui a estimé samedi que les LR "ne sont plus un parti de gouvernement" et leur a reproché d'être "partis à l'extrême".

Ce proche de Xavier Bertrand a reproché aux membres de son ancien parti de caler leurs pas "non pas sur ceux de leurs pères, mais sur les pas de la droite extrême".

ggy/el/bow