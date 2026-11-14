Macron est arrivé au Cambodge pour le sommet de la Francophonie

Le président français Emmanuel Macron (D) et son épouse Brigitte à leur arrivée à Phnom Penh à la veille de l'ouverture du sommet de la Francophonie ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron est arrivé samedi à Phnom Penh, au Cambodge, à la veille de l'ouverture du sommet de la Francophonie, a constaté un photographe de l'AFP, première étape d'un déplacement en Asie du Sud-Est qui doit ensuite le mener en Malaisie.

Il s'agit de la première visite d'un président français au Cambodge depuis celle de François Mitterrand en 1993.

Emmanuel Macron participera dimanche et lundi au sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dont l'élection du secrétaire général est marquée par des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.

Accompagné de sa femme Brigitte Macron, il doit également s'entretenir à Phnom Penh avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet et signer une dizaine d'accords dans divers domaines (IA, énergie, santé, patrimoine...).

Le chef de l'Etat se rendra lundi après-midi sur le site archéologique d'Angkor, à Siem Reap, pour une cérémonie de clôture, aux côtés du roi du Cambodge Norodom Sihamoni, du chantier de restauration du temple du Mebon occidental, fruit de 14 ans de coopération entre les deux pays.

Alors que le mouvement social se poursuit en France, avec de nouvelles manifestations attendues samedi, Emmanuel Macron prendra ensuite la direction de la Malaisie, où il doit notamment annoncer des accords de coopération en matière de défense et sur les terres rares.

Deux autres sommets majeurs se tiennent ces prochains jours dans la région: celui de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Manille, en présence du président américain Donald Trump, puis la conférence annuelle de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, en Chine.