Macron en Suède fin octobre pour souligner "l'excellence" des relations

Emmanuel Macron se rendra en Suède fin octobre pour y souligner "l'excellence de la relation" entre les deux pays, a annoncé mercredi l'Elysée.

Le président français "se rendra en visite d'Etat en Suède, les 24 et 25 octobre 2023, à l'invitation du roi Carl XVI Gustaf", qui célèbre vendredi son jubilé (50 ans de règne), a précisé la présidence dans un communiqué.

"Cette visite mettra à l'honneur les liens historiques et l'excellence de la relation" entre les deux pays et "contribuera également à l'approfondissement des coopérations bilatérales dans des domaines tels que l'innovation, la transition écologique et la sécurité", selon l'Elysée.

La France et la Suède entretiennent depuis 2017 un "partenariat stratégique" sur les innovations et solutions vertes ainsi que "d'étroites relations" en matière de défense, de commerce et d'investissement.

En janvier, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson avait évoqué à Paris un possible partenariat avec la France pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en Suède, afin de pour répondre à la demande croissante en électricité dans le pays.

La dernière visite d'Etat d'un président français en Suède date de 2000. La dernière visite du monarque suédois en France date de 2014.