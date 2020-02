Macron en Pologne : opération rabibochage

C'est un exercice de pure acrobatie diplomatique qui attend Emmanuel Macron à l'heure de s'envoler pour la Pologne, ce lundi. Passer du fiel au miel - « renforcer les relations », dit poliment l'Elysée - avec ce pays dirigé depuis 2015 par les nationalistes conservateurs du parti Droit et Justice (Pis). L'année suivant leur arrivée au pouvoir, l'annulation d'un contrat de 3,4 milliards d'euros avec Airbus avait commencé à ébrécher les liens entre Paris et Varsovie, qui, au fil du temps, n'ont cessé de se distendre.Entre le Français qui ne jure que par l'Europe et son eurosceptique homologue, Andrzej Duda, il y a eu des mots, aigres souvent, pour dire les désaccords. Ceux du chef de l'Etat, assurant très officiellement que les Polonais méritaient mieux que leurs dirigeants, trop enclins à tourner le dos aux valeurs européennes. A l'époque, Varsovie ne s'était pas privée de riposter : « L'arrogance d'Emmanuel Macron est peut-être due à son inexpérience. »Récemment, sur le climat, le chef de l'Etat s'était agacé du blocage de ce pays, rétif à l'idée d'inscrire à l'agenda européen l'objectif de neutralité carbone pour 2050. « La vérité, c'est qu'il y en a un qui bloque tout, c'est la Pologne ! » avait confié au Parisien - Aujourd'hui en France le président, en septembre, avant d'inviter les jeunes qui défilaient en Europe pour le climat à faire plier ce pays : « Qu'ils aillent manifester en Pologne ! » Réplique tout en fiel du vice-ministre des Affaires étrangères concerné : « Nous ne conseillerons pas aux manifestants de se rendre en France, car il y a suffisamment de manifestants en France. »Clarifier les positions françaisesAprès ces piques, peut-être auront-ils l'occasion de changer de ton, de registre, pour retrouver le chemin du dialogue qui mène aux compromis. Macron et Duda auront le temps de le faire lors d'un « déjeuner de travail » ce lundi... ...