Macron en Côte d'Ivoire : 48 heures loin des grèves

C'est à 5000 km de la France, loin de la mobilisation contre la réforme des retraites et ses grèves qu'Emmanuel Macron va effectuer son dernier voyage officiel de l'année, en Côte d'Ivoire. Sous ces tropiques, à mille lieux des débats sur l'âge pivot, il sera surtout question de sécurité, de diplomatie et de défense pour un président soucieux d'être « en surplomb », dixit son entourage, en ces temps compliqués. Dans l'Airbus présidentiel, peut-être Macron échangera-t-il tout de même quelques mots avec son ancienne camarade de gouvernement, Marisol Touraine, ex-ministre des Affaires sociales, conviée comme présidente de l'association Unitaid... Parleront-ils des sujets qui fâchent ? Dans Les Échos, mercredi, celle qui avait eu en charge l'allongement des cotisations sous Hollande dénonce la réforme « punitive » du président.Un dîner de Noël avec les troupes armées Loin de ces polémiques, cette parenthèse de 48 heures sera résolument militaire. Macron aura à cœur d'endosser son uniforme de chef des Armées : sitôt arrivé à Abidjan, vendredi en fin de journée, le président se rendra au camp de Port-Bouët, l'une des quatre zones où sont prépositionnées les Forces françaises en Côte d'Ivoire (FFCI, environ 900 militaires) pour le Noël anticipé qu'il a pris l'habitude de passer avec les troupes. Pourquoi ne pas se rendre à Gao, base endeuillée de l'opération Barkhane depuis le crash de deux hélicoptères au Mali, le 25 novembre ? L'Elysée y a songé, avant de se raviser. La logistique de tels déplacements est très lourde. En haut-lieu, on a jugé opportun de ne pas infliger une surcharge de travail à ces militaires très éprouvés par la guerre compliquée qu'ils mènent contre les djihadistes du Sahel. Il a également été estimé qu'organiser un long « festin » de Noël à Gao n'aurait pas été approprié. « Ce n'est pas du tout l'usage ni l'état d'esprit », ...