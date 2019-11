Macron en Chine : 13,6 milliards d'euros de contrats pour les Français

Une quarantaine de contrats ou projets, pour un montant de 13,6 milliards d'euros, ont été signés par les entreprises françaises au dernier jour du voyage d'Emmanuel Macron en Chine.Ces accords, selon la présidence chinoise, concernent les secteurs de l'aéronautique, des énergies propres, de l'électricité mais aussi de l'agroalimentaire. Ils ont été signés lors d'une grande cérémonie au Grand palais du peuple, à Pékin.Dans cette longue liste, on trouve un accord d'une valeur d'un milliard d'euros signé entre GTT, filiale d'Engie, et Beijing Gas Group afin de développer un terminal de stockage GNL à Tianjin et une canalisation de 230 km pour acheminer le gaz dans la capitale.De leur côté, EDF et China Energy Investment Corporation ont signé pour un projet éolien off-shore de Dongtai (montant estimé d'1 milliard d'euros).Des exportations de viande et de foie grasUne vingtaine d'entreprises agroalimentaires françaises (volailles, bovine et porcine) vont aussi pouvoir exporter en Chine, quinze mois après la levée de l'embargo sur le bœuf français. Par ailleurs, un protocole d'accord a été signé pour permettre l'exportation de foie gras.Touché par la peste porcine, la Chine a aussi donné son feu vert pour l'export de semence porcine, après avoir décidé en août d'arrêter d'acheter des produits agricoles américains.Un accord d'investissement entre le Grand port de Marseille et Provence promotion et Quechen silicon chemical international developement (montant estimé de 105 millions d'euros) devrait permettre la construction d'une d'usine européenne de production de silice destinée à l'industrie pneumatique européenne à Fos-sur-Mer. Ce site d'une capacité de production évaluée à 400 000 tonnes/an devrait créer plus d'une centaine d'emplois.Dans ce lot de contrats figure aussi un partenariat entre Indigo et Sunsea pour développer un parking « intelligent » en Chine mais aussi ...