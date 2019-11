Macron dresse son bilan à "l'hémistiche" du quinquennat

Emmanuel Macron a tenu mercredi en conseil des ministres à dresser le bilan de son action en ce jour qui marque "l'hémistiche du quinquennat", selon ses propos rapportés par la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

A mi-mandat, le chef de l'Etat "a souhaité tout d'abord rappeler que ce quinquennat était un quinquennat des promesses tenues". "Il est important de le rappeler dans un moment où parfois on peut avoir le sentiment que le doute s'installe (...) sur ce qui a été fait et sur ce qui n'a pas été fait", a assuré Mme Ndiaye en ce "jour particulier", deux ans et demi après l'élection de M. Macron, le 7 mai 2017.

Une allusion aux mouvements sociaux de ces dernières semaines, notamment contre le projet de réformes des retraites -- syndicats mais aussi cheminots, pompiers, avocats, infirmiers, policiers... -- et avant une grève reconductible de la SNCF et de la RATP prévue le 5 décembre.

Emmanuel Macron a déclaré que "parmi toutes les propositions qui avaient été portées dans la campagne présidentielle, une grande majorité d'entre elles étaient d'ores et déjà tenues, mises en oeuvre ou engagées".

"La France n'avait sans doute jamais connu un rythme aussi soutenu de réformes en peu de temps", a fait valoir M. Macron.

"Nous avons obtenu des résultats particulièrement puissants sur la question du travail", en termes de création d'emplois et d'éducation avec le dédoublement ds classes de CP, ainsi que sur "la sécurité et le retour de la France dans le jeu européen et plus globalement à l'international", a dit le chef de l'Etat, selon ses propos rapportés par la porte-parole.

Il a également "rappelé des avancées significatives sur l'écologie, la santé ou la cohésion des territoires" et a insisté sur la lutte contre les inégalités "en s'attaquant à celles-ci dès la racine", via la réforme de l'éducation et le projet "ma santé 2022" de la ministre Agnès Buzyn.

Alors que le début de mandat de M. Macron a vu des réformes menées à un rythme soutenu, l'année écoulée a d'abord été marquée par la crise des "gilets jaunes" qui a fortement ébranlé l'exécutif.

Le chef de l'Etat a rappelé mercredi avoir "souhaité changer radicalement de méthode", citant la Convention citoyenne sur la transition écologique et le débat sur les retraites, objet selon lui d'une "revitalisation du dialogue avec les organisations syndicales".

Emmanuel Macron et Edouard Philippe se sont dit ouverts à l'application du futur régime unique aux seuls nouveaux entrants, piste réclamée par la CFDT-Cheminots, mais jugée "impossible" mercredi par le Haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye.