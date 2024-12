Macron dit "merci" à Gisèle Pelicot "éclaireuse" pour les femmes

Gisèle Pelicot quitte le tribunal d'Avignon après le verdict de la cour criminelle du Vaucluse condamnant son ex-mari Dominique Pelicot à la peine maximale de 20 ans de prison ( AFP / Miguel MEDINA )

Emmanuel Macron a dit vendredi "merci" sur X à Gisèle Pelicot, "pour les femmes, qui ont pour toujours une éclaireuse pour parler et lutter", au lendemain de la fin du procès des viols de Mazan.

"Merci Gisèle Pelicot. Pour ce mot de justice au nom duquel vous avez affronté l’épreuve tête haute", a dit le président sur le réseau social. "Pour nous tous, car votre dignité et votre courage ont ému et inspiré la France et le monde."

La classe politique unanime avait déjà salué jeudi le "courage" de Gisèle Pelicot après la condamnation de son ex-mari à la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle dans le procès de Mazan. Elle est devenue une véritable icône féministe depuis sa décision de refuser le huis clos à l'ouverture de ce procès hors norme.

Outre Dominique Pelicot, la cour criminelle de Vaucluse a déclaré coupables l'ensemble de ses 50 coaccusés, clôturant quatre mois d'un procès devenu symbole des violences faites aux femmes.

Le principal condamné était jugé pour avoir assommé d'anxiolytiques son épouse, pendant une décennie, pour en faire son objet sexuel et la livrer à des dizaines d'hommes recrutés sur internet.