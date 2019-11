Macron devant les maires : lyrique et ambitieux, mais où est le concret ?

« Je me sens maire de la commune France. » Réunis pour leur congrès annuel au palais des congrès de la porte de Versailles à Paris, les maires ont eu droit à un long et dense discours d'un chef de l'État en grande forme. Au-delà de leurs personnes et de leurs fonctions, Emmanuel Macron, tour à tour solennel et décontracté, séducteur, parfois bateleur même, saisissant les sujets ou les esquivant avec habileté, a brassé large dans un propos à la fois pragmatique et empreint d'un lyrisme républicain ajusté qui avait l'allure plus d'une adresse à la nation que d'une manière de réponse aux doléances de ses édiles. Certes, le chef de l'État a su trouver les mots pour amadouer un parterre de notables ceints d'écharpes tricolores qui ne lui étaient pas acquis, tant s'en faut. « À chaque fois que je me déplace pour une catastrophe naturelle ou un attentat, c'est votre visage que je vois en premier », a commencé Emmanuel Macron.Puis, évidemment, le président a enchaîné sur ce « concentré d'expériences » qu'ont représenté pour lui les réunions du grand débat, égrenant une à une la liste des communes visitées : « J'ai tant appris de vous. » Deux heures après, Emmanuel Macron terminait, sous des applaudissements nourris abrégés par la Marseillaise, en remerciant les maires de France « de continuer à rassembler, façonner la société, cultiver ce que nous sommes », « d'avoir fait vivre une République debout »,...