Macron demande "d'amplifier" la lutte contre le trafic de drogues, après l'assassinat de Mehdi Kessaci

Le président Emmanuel Macron à l'Elysée, le 17 novembre 2025 à Paris ( POOL / Sarah Meyssonnier )

Emmanuel Macron a demandé mardi "d'amplifier" la lutte contre le trafic de drogues lors d'une réunion d'urgence à l'Elysée, organisée après plusieurs faits criminels ces derniers jours, dont l'assassinat du frère d'un militant écologiste à Marseille, un "crime d'intimidation" marquant "un point de bascule" selon le gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a ajouté à l'issue de cette réunion qu'il se rendrait, avec son homologue de la Justice Gérald Darmanin, dès ce jeudi à Marseille à la demande du chef de l'Etat.

Le président réunira de nouveau les acteurs de la lutte contre les trafics de drogue "mi-décembre" à l'Elysée puis se "rendra lui-même sur place à Marseille", a complété M. Nuñez.

"On a constaté que les trafiquants et notamment ceux qui dirigent les mafias marseillaises sont de plus en plus à cran parce que nous menons des actions qui sont extrêmement efficaces", a poursuivi le ministre.

Plusieurs responsables politiques ont appelé mardi matin l'exécutif à passer de la parole aux actes concernant un fléau qui devient un thème majeur des élections municipales de mars prochain.

Etaient aussi présents à l'Elysée les ministres des Comptes publics, Amélie de Montchalin, et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ainsi que des magistrats spécialisés dont le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessonne.

Le directeur national de la police judiciaire Christian Sainte participait également à cette réunion. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin y était en visioconférence depuis les Emirats arabes unis.

Jeudi, le frère du militant écologiste Amine Kessaci, engagé dans la lutte contre le narcobanditisme, a été abattu par balle à Marseille. Le procureur Bessone n'a pas exclu un assassinat d'avertissement.

Selon une source proche du dossier, le chef de l'Etat a lui-même téléphoné au militant écologiste, dont un autre frère, Brahim, avait aussi été tué en 2020.

Par ailleurs à Grenoble, un jeune adolescent a été touché dans la nuit de samedi à dimanche par trois balles près d'un point de vente de drogue. Ses agresseurs sont en fuite.

- Parquet spécialisé -

Cette réunion au sommet mardi matin a notamment été organisée, selon l'Elysée, afin d'intensifier la mise en œuvre de la loi promulguée en juin pour lutter contre le narcotrafic, qui monte "en puissance".

Celle-ci prévoit "l'installation du parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) qui sera officiellement créé le 1er janvier prochain", précise l'Elysée.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale, le 21 octobre 2025 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Ce nouveau parquet sera compétent sur les dossiers les plus graves et complexes en matière de crime organisé, sur le modèle du parquet national antiterroriste (Pnat) et du parquet national financier (PNF). Gérald Darmanin a proposé de nommer la magistrate Vanessa Perrée à sa tête.

Le ministre de la Justice avait défendu au Parlement la loi sur le narcotrafic, qui comprenait aussi des mesures répressives, des outils pour les enquêteurs, et la création de quartiers de haute sécurité dans des prisons pour y placer à l'isolement les narcotrafiquants les plus dangereux.

- Un thème des municipales -

A quatre mois des municipales, le thème s'invite dans la campagne électorale.

Le candidat RN à la mairie de Marseille, Franck Allisio, a ainsi réclamé "l'état d'urgence à Marseille", une mesure qui donne davantage de pouvoir aux préfets pour interdire certains rassemblements ou décider de perquisitions administratives.

Le président de l'AMF, David Lisnard, lors du Congrès des Maires de France (AMF) à Paris, le 21 novembre 2024 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le thème devrait aussi être abordé au congrès de l'Association des maires de France (AMF) cette semaine à Paris.

La loi narcotrafic est "une bonne loi" mais "au delà des affichages ou des réunions d'urgence, ce qu'il faut maintenant, c'est l'exécution des choses", a réclamé son président David Lisnard sur BFMTV/RMC.

L'AMF avait déjà organisé une table ronde sur le narcotrafic l'année dernière car "cette réalité nous la vivons dans les grandes villes, les villes moyennes mais aussi les villages", a souligné le maire LR de Cannes.