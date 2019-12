Macron demande au gouvernement d'être sur le terrain pour la grève du 5 décembre

Un chef de l'Etat qui préside et des ministres au front : en ce jeudi de grève contre la réforme des retraites, la répartition des rôles est calée au sein de l'exécutif. Emmanuel Macron passera sa journée à l'Elysée, comme si de rien n'était, entre rencontre avec Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, et réunion avec Edouard Philippe sur... des sujets régaliens. « C'est une journée normale », insiste-t-on à l'Elysée.Tout en concédant une seule originalité à ce 5 décembre pas comme les autres : « C'est un jeudi qui est devenu un mercredi, puisqu'il y aura le conseil des ministres dans la matinée. » La faute au déplacement du président à Londres la veille pour le sommet de l'Otan qui a chamboulé l'emploi du temps du gouvernement. De quoi faire grincer des dents certains conseillers ministériels : « Tous les ministres réunis au même endroit un jour comme celui-là, c'est quand même dingue en termes de sécurité. Si j'étais manifestant, je saurais où aller... » s'alarme déjà l'un d'eux. Quant au dîner de la majorité consacré à la grève qui devait se dérouler le soir même, il a été, selon nos informations, décalé à lundi soir.Philippe et Castaner décideront au dernier momentUn agenda présidentiel des plus banals donc. Officiellement tout du moins. Pour Matignon et les ministres en première ligne, la journée s'annonce nettement plus rythmée. Avec une consigne passée à tous : être au plus près des Français pour cette journée de grève. A charge pour chacun d'organiser un déplacement emblématique. Edouard Philippe, qui ne devrait pas prendre la parole, s'échappera dans l'après-midi de son bureau de Matignon. Pour aller où ? Mystère. « Il tranchera en fonction des événements », assure son entourage. Une stratégie également adoptée par Christophe Castaner (Intérieur).Jean-Michel Blanquer (Education) a pour objectif de se rendre dans un ...