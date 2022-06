Macron : de Jupiter politique au Footix économique ?

information fournie par So Foot • 12/06/2022 à 06:00

Le président de la République, Emmanuel Macron, entame son deuxième mandat dans un climat tendu et il joue gros avec les élections législatives de ce dimanche. Le foot a toujours été partie prenante de son storytelling. Les débuts de ce quinquennat laissent pourtant surtout entrevoir la transformation de Jupiter en footix. Un footix qui aurait le numéro de portable de ses idoles...

Mbappé, grande cause du quinquennat ?

Il s'agissait d'une des images fortes des premiers pas d'Emmanuel Macron. Il exultait lors de la finale de la Coupe du monde 2018 à Moscou, à coté de Vladimir Poutine (les temps changent !). Toutefois le président de tous les Français et Françaises céda vite la place au supporter n°1 privant le peuple d'une communion avec ses Bleus place de la Concorde, pour les kidnapper lors d'une garden-party à l'Élysée. La légende raconte que son homme de confiance Alexandre Benalla détourna même le bus. En 2022, la pente du footix s'est encore accentuée. Fraîchement réélu, le chef d'État n'a pas ménagé ses efforts et son temps, semble-t-il, pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG. Une démarche surprenante pour ce fan de l'OM. En tout cas une étrange conception de l'intérêt national puisqu'il n'est pas question ici de l'EDF. Mais qui relève, qui sait, d'un coup à trois bandes ? En conservant l'attaquant en Ligue 1, les droits télé repartiront peut-être à la hausse comme le rêve la LFP, et donc cette dernière ne viendra pas pleurer auprès du gouvernement comme lors du naufrage de Mediapro.Quoi qu'il en soit, l'enfant de Bondy n'a pas oublié de le citer, au cœur de son argumentaire patriotique justifiant son choix. Un bonus politique appréciable, même si la dimension symbolique du football se trouve réduite à des conseils amicaux.Toutefois, le toujours Parisien n'est pas totalement dupe :Averti en amont de la décision, le résident de la République n'aurait pas caché sa joie.