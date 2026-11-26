Le président Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse en marge d'une réunion extraordinaire du Conseil européen consacrée au budget de l'UE, le 26 novembre 2026 à Bruxelles ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Emmanuel Macron a reproché jeudi à Marine Le Pen de faire preuve d'une "drôle d'arrogance", en réponse aux critiques de la candidate du Rassemblement national à la présidentielle française sur les négociations budgétaires de l'Union européenne.

"C'est une drôle d'arrogance de penser qu'elle serait déjà en charge du destin de la France parce que jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas été élue. Et votre serviteur est élu jusqu'au 13 mai 2027", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse au cours d'un sommet européen à Bruxelles.

La candidate du parti d'extrême droite avait auparavant dénoncé "de basses manœuvres politiciennes" pour conclure d'ici la fin de l'année un accord sur le budget européen pluriannuel qui serait difficile à remettre en cause si elle remportait la présidentielle.

"Il faut plus d'humilité quand on fait campagne, on n'est pas déjà installé, même si on s'y voit déjà", a encore dit le chef de l’État sortant, qui ne pourra briguer un troisième mandat consécutif lors du scrutin du printemps prochain.

Il a toutefois assuré être "vigilant" au respect du calendrier électoral français.

Emmanuel Macron a en effet prévenu que "s'il n'y a pas d'accord au 31 décembre" sur le budget de l'UE, "alors les discussions seront reprises au deuxième semestre de l'année", après l'élection du futur président français.

"Je ne pense pas que ce soit la solution préférable pour l'Europe", a-t-il ajouté.

Selon lui, début 2027, "on entrera dans une période beaucoup trop proche de l'élection présidentielle en France". "Je ne serai pas politiquement, démocratiquement en situation, après le 31 décembre, de pouvoir réenclencher une discussion sur le budget et la conclure", a-t-il estimé.

"Un accord n'est pas une fin en soi", "je ne signerai pas un accord déséquilibré", a encore martelé Emmanuel Macron, qui trouve que pour l'instant le compte n'y est pas.