Le président Emmanuel Macron, à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 17 novembre 2026. ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron se rendra sur le site d'Airbus lundi à Toulouse, où un certain nombre d'annonces seront faites, notamment sur le soutien de l’État à la filière, a annoncé mercredi l’Élysée.

Il dînera la veille dans la Ville rose avec une soixantaine de dirigeants d'entreprises européennes, d'Engie à Vodafone, pour évoquer les enjeux de compétitivité européenne face à la Chine et aux États-Unis ainsi que lundi soir à l’Élysée avec une quinzaine de PDG sur ceux de la sécurité économique.

Ces rendez-vous, tout comme l'exposition du "Fabriqué en France" qu'il inaugurera vendredi à l’Élysée, s'inscrivent dans le cadre d'un sommet Choose France dont "l'édition France" réunira plus de 250 entreprises ayant investi dans l'Hexagone autour des ministres de l'Économie Roland Lescure et de l'Industrie Sébastien Martin.

Sur le site d'Airbus, qui prévoit de mettre en service une usine supplémentaire près de Toulouse en 2031 pour plus de 600 millions d'euros, "des annonces seront faites en termes de soutien de l’État à la filière".

"L’Etat continue à la soutenir très fortement. Mais dans la période actuelle qui est difficile, il peut y avoir des questions sur la poursuite de ce soutien", d'où ces annonces, a précisé l’Élysée.

Dimanche soir, Emmanuel Macron "échangera sur la stratégie qui doit être la nôtre dans un contexte où la Chine accélère et les États-unis sont de plus en plus sur le périmètre national", a ajouté la présidence.

Et lundi soir, le dîner à l’Élysée portera sur "les sujets de sécurité économique, l'état de la menace, cyber et en matière de métaux critiques" ainsi que sur la "sécurisation des chaînes d'approvisionnement".

Lors de l'exposition du "Fabriqué en France", qui réunira 104 lauréats, le message sera : "on sait encore produire en France et ces entreprises savent grandir, exporter", a précisé l’Élysée.

Il s'agira de la 6e édition de ce salon, qui totalise plus de 600 lauréats, plus de 10.000 dossiers déposés et 50.000 visiteurs.

Durant la dernière semaine de novembre, Emmanuel Macron fera aussi le point sur le programme d'investissements France 2030 et réunira des chefs d’entreprises pour faire avancer "la souveraineté numérique et l'indépendance technologique" au niveau européen.

"Ce sera le moment de regarder où on en est des différents projets (de France 2030) et de recentrer les crédits sur les priorités du moment", avec un certain nombre "d'annonces", a encore indiqué l’Élysée.