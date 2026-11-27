Macron champion de la dette ? Ce que disent les économistes

Le président Emmanuel Macron, à Bruxelles le 26 novembre 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La proposition d'Emmanuel Macron d'inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution pour encadrer le déficit public a suscité l'ire de ses opposants, qui lui reprochent d'avoir été le champion de l'explosion de la dette. Un constat nuancé par des économistes.

Les critiques sont venues tant d'Éric Ciotti, allié de Marine Le Pen, que de l'Insoumise Clémence Guetté. Le candidat PS-Place Publique Raphaël Glucksmann a aussi accusé Emmanuel Macron d'avoir "creusé le déficit comme aucun autre président avant lui".

Les chiffres

"Il a ruiné le pays et fait plus de 1.300 milliards de dette", a fustigé sur X Clémence Guetté, co-responsable du programme de Jean-Luc Mélenchon.

En effet, l'Institut national de la statistique (Insee) évaluait la dette publique à 3.595,5 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre 2026, contre 2.281,3 milliards à la fin du deuxième trimestre 2017, lorsqu'Emmanuel Macron a accédé à l'Elysée. Un bond dépassant les augmentations enregistrées sous toutes les présidences depuis François Mitterrand.

L'Institut national de la statistique (Insee) évaluait la dette publique à 3.595,5 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre 2026, contre 2.281,3 milliards à la fin du deuxième trimestre 2017 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Mais parler de l'évolution de la dette en euros "n'a strictement aucun intérêt", estime François Ecalle, ancien magistrat à la Cour des comptes et président du site spécialisé Fipeco. "Les économistes ne raisonnent jamais comme ça, ils rapportent la dette à quelque chose qui est comparable entre pays ou comparable dans le temps. En général, ils prennent le produit intérieur brut".

La dette française représentait 119% du PIB à la fin du deuxième trimestre 2026, contre 101,2% à la même date en 2017 - une hausse de 18 points de pourcentage en dix ans.

Si l'on s'en tient à cet indicateur, Emmanuel Macron ne détient pas la palme: sur son seul quinquennat, le président de droite Nicolas Sarkozy avait creusé la dette d'environ 25 points de pourcentage. Elle était passée de 1.277,6 milliards d'euros au deuxième trimestre 2007, soit 67,4% du PIB, à 1.922,6 milliards, soit 92,6% du PIB, à la fin de son mandat en 2012.

Le rôle des crises

Les présidences qui ont le plus creusé la dette ont pour caractéristique commune une grave crise.

Le président de droite Nicolas Sarkozy avait creusé la dette d'environ 25 points de pourcentage du PIB ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Eric Monnet, professeur à l'École d'économie de Paris et historien des finances publiques, évoque ainsi "des chocs importants, qui étaient la crise des subprimes de 2008 dans le cas de Sarkozy et celle du Covid dans le cas de Macron" à partir de 2020.

En 2024, l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE, intégré depuis à l'Institut français d'économie IFE), estimait sur son blog que les crises étaient responsables d'entre 44% et 69% de la hausse de l'endettement français entre 2007 et 2023.

L'accumulation des déficits

Pendant la pandémie de Covid, "dans la zone euro en moyenne la dette est à peu près stable. Et en Allemagne, elle a baissé", observe cependant François Ecalle.

Les autres pays "n'ont pas eu les mêmes réponses, mais surtout, ils partaient d'un niveau de déficit plus bas", poursuit l'ancien magistrat à la Cour des comptes.

Car "la dette, c'est l'accumulation des déficits", rappelle-t-il, notant que le budget était en déficit sous tous les gouvernements et Parlements depuis 50 ans.

La France "a mis beaucoup plus longtemps" que ses voisins européens à mettre fin aux aides aux entreprises décidées pendant la pandémie, relève aussi Eric Monnet.

Des choix politiques

Les accidents conjoncturels n'expliquent pas tout. Emmanuel Macron a bénéficié de taux d'emprunt historiquement faibles mais "n'en a pas du tout profité pour réduire la dette", souligne Eric Monnet.

L'économiste détaille: "Pourquoi la dette augmente ? Parce qu'il y a du déficit budgétaire et parce qu'il faut payer les taux d'intérêt". Lors du mandat de Nicolas Sarkozy, "les taux d'intérêt étaient plus élevés" et "leur paiement a donc plus contribué à l'augmentation de la dette".

Des choix politiques peuvent expliquer le creusement accéléré de la dette depuis 2017: "Il y a eu des fortes baisses d'impôts: flat tax qui est une baisse de l'imposition sur le capital, suppression de la taxe d'habitation, suppression de l'impôt sur la fortune", rappelle Eric Monnet. "Il y avait l'espoir que ça entraîne une hausse de la croissance qui n'est jamais vraiment arrivée et qui n'a donc pas épongé la dette."

La gauche dénonce souvent, par ailleurs, les aides aux entreprises comme les dispositifs hérités du Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE, créé sous la présidence du socialiste François Hollande ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La gauche dénonce souvent, par ailleurs, les aides aux entreprises comme les dispositifs hérités du Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE, créé sous la présidence du socialiste François Hollande) ou le Crédit d'impôt recherche (CIR, mis en place par Nicolas Sarkozy). "Elles représentent une partie importante" de l'endettement, constate Eric Monnet.