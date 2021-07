Macron célèbre les 100 ans d'Edgar Morin, "homme siècle"

Emmanuel Macron et Edgar Morin lors d'une cérémonie à Elysée, à Paris le 8 juillet 2021 ( POOL / Yoan VALAT )

Emmanuel Macron a accueilli jeudi soir au palais de l'Élysée Edgar Morin pour célébrer le centième anniversaire de ce philosophe et sociologue reconnu, "un homme siècle" qui a "pensé sa vie et vécu sa pensée".

"La République française vous exprime sa reconnaissance et son amitié et vous souhaite un très bel anniversaire", a déclaré le chef de l'Etat en ouvrant la cérémonie organisée le jour même des 100 ans d'Edgar Morin.

Assis au premier rang dans la salle des fêtes de l'Elysée, le philosophe était entouré par une centaine d'invités: des proches dont son épouse Sabah Abouessalam, ainsi que Brigitte Macron, les ministres de la Culture Roselyne Bachelot et de l'Education Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de la Culture Jack Lang.

"Voilà 100 ans que vous êtes venu au monde. Vous êtes un homme siècle", a déclaré Emmanuel Macron en débutant son discours dans lequel il a relaté les grandes étapes de sa riche vie: sa naissance le 8 juillet 1921 dans une famille juive originaire de Salonique en Grèce, la perte de sa mère lorsqu'il était enfant, la Résistance, l'engagement politique au sein du parti communiste, avant d'en être exclu, les années de recherche sociologique...

"Vous êtes un penseur universel", à "la curiosité tout azimut", qui "a édifié une pensée complexe de toutes les disciplines de l'esprit", a-t-il résumé. "Vous avez toujours été au bon endroit au bon moment" pour devenir "un citoyen du monde" qui "a enjambé toutes les frontières".

Bien que "viscéralement français, vous avez toujours soutenu le dialogue entre les peuples et les cultures", a ajouté Emmanuel Macron, en insistant aussi sur le caractère joyeux d'Edgar Morin.

"Vous êtes un apôtre du gai savoir" qui "aime manger, boire, chanter, danser..." et qui n'a "jamais" exprimé "la moindre trace de ressentiment ou de cynisme". "Les passions tristes, vous les avez chassées de votre existence", a-t-il insisté en saluant son "sourire qui irradie".

Figure de la gauche, toujours très écouté, Edgar Morin avait appelé début juillet l'humanité à prendre "conscience" ensemble des dangers qui menacent son existence: armement nucléaire, crise écologique et pandémie de Covid-19.

"Ce n'est pas une prophétie, c'est une mise en garde", a-t-il souligné.

Edgar Morin et Brigitte Macron lors d'une cérémonie à Elysée, à Paris le 8 juillet 2021 ( POOL / Yoan VALAT )

Docteur honoris causa de 38 universités étrangères,écrivain prolifique, Edgar Morin est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, largement traduits dans le monde latin et les pays anglo-saxons, dont "La Méthode" (1977-2004), oeuvre encyclopédique, fondatrice de sa pensée, déclinée en six volumes et dévoilant sa théorie de la complexité et la nécessité d'une méthode reliant les connaissances dans un tout englobant.

Précurseur de la "sociologie du présent", il va s'intéresser en historien, philosophe et scientifique, à des phénomènes jusque-là peu étudiés par la sociologie traditionnelle: cinéma, nouvelles technologies, sport, métamorphose des campagnes françaises, aspirations de la jeunesse...

