Macron appelle à des "compromis responsables" sur la réforme des retraites

Emmanuel Macron a appelé jeudi à "des compromis responsables" sur la réforme controversée des retraites en vue de son entrée en vigueur à l'été 2023.

"Il faut bâtir des compromis responsables", a déclaré le chef de l'Etat au cours de l'allocution du 14 juillet, en réaffirmant que les Français devaient "travailler plus longtemps".

"On doit faire cette réforme", a-t-il affirmé, rappelant s'être engagé durant la campagne présidentielle à "décaler l'âge de départ légal jusqu'à 65 ans", contre 62 actuellement, à raison de "4 mois par an" jusqu'au "milieu des années 2030".

"Les partenaires sociaux ne voulaient pas qu'on passe la réforme cet été", mais "la discussion doit commencer à la rentrée", d'abord dans un cadre "stratégique et général avec toutes les forces vives de la Nation", puis à travers "un travail avec les forces syndicales et patronales" et enfin "avec les forces politiques au Parlement" pour que "dès l'été 2023 on ait une première entrée en vigueur", a-t-il indiqué

"Il faut ouvrir le dialogue", a insisté le chef de l'Etat, expliquant vouloir avec cette réforme "créer la richesse" lui permettant d'être "ambitieux sur l'école et la sante" et d'y "investir de l'argent".

L'objectif est aussi d'"améliorer la qualité du travail (et) le travail senior", tout "en tenant compte des carrières longues (et) des métiers qui sont les plus difficiles et les plus pénibles, donc de manière juste", a-t-il ajouté.

"Est-ce qu'on fera les choses en plusieurs étapes ? Est-ce qu'on trouvera des solutions qui ouvrent le jeu ? Moi, ce qui m'importe c'est le résultat", a-t-il insisté, évoquant la piste d'un allongement de la durée de cotisation: "Si on a un compromis pour dire +on va décaler moins vite l'âge de départ légal, mais on va par exemple demander plus de trimestres+... Il faut bâtir des compromis responsables".