MACRON ANNULE DES DÉPLACEMENTS POUR MIEUX SE CONSACRER À LA CRISE PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annulé des déplacements prévus cette semaine afin de mieux se consacrer à la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus, annonce lundi l'Elysée. Le président de la République a notamment annulé un déplacement dans le Gers, qui figurait à son agenda mercredi, et sa participation la veille au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). "Cela ne veut pas dire que le président va rester confiné. Mais il faut qu'il soit disponible pour gérer la situation", explique-t-on à l'Elysée. Selon le dernier bilan disponible, la France recensait 130 cas de contamination dimanche à 16h00. (Michel Rose, édité par Jean-Stéphane Brosse)

