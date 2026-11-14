Macron affirme que "ceux qui veulent rationner" l'aide à l'Ukraine veulent "l'obliger à une paix injuste"

Les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et français Emmanuel Macron à Dublin le 12 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

"Ceux qui veulent rationner les moyens de l'Ukraine" veulent "l'obliger à une paix injuste", au risque d'une "vulnérabilisation durable" de toute l'Europe, a affirmé samedi Emmanuel Macron, alors que Marine Le Pen, favorite de l'élection présidentielle en France, veut mettre en question l'aide à Kiev.

"C'est la recette pour la guerre d'après. Cela ne peut pas être la position de la France", a dit le chef de l'Etat dans un message solennel sur X.

La candidate du Rassemblement national entend, si elle est élue, cesser l'aide financière à l'Ukraine, envahie depuis 2022 par la Russie, après une période de six mois.

La position de la dirigeante d'extrême droite est fustigée par le gouvernement et les candidats d'un arc allant de la social-démocratie à la droite. Mais celui qui est actuellement le mieux placé dans les sondages pour l'affronter au second tour en mai, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, est aussi critiqué pour une position jugée pro-russe par ces mêmes adversaires.

"Si la Russie impose par la brutalité sa volonté à un pays européen, c'est toute l'Europe qui est fragilisée", a prévenu Emmanuel Macron, qui ne peut se représenter après deux mandats. "Aider l'Ukraine à se défendre, c'est protéger la France et les Français."

Alors que les Européens semblent en passe d'obtenir un siège à la table des négociations sur l'Ukraine, ce que Moscou leur refusait jusqu'ici, ils ont expliqué, au cours d'un sommet de l'Union européenne vendredi à Dublin, craindre un "piège" russe. La Russie veut en effet que les discussions portent sur "l'architecture de sécurité" du Vieux Continent.

"Les derniers échanges avec les émissaires américains l'ont montré: Vladimir Poutine ne veut pas négocier", a dit le président français. "Mais il est clair qu'il fait le pari de faire plier l'Ukraine en multipliant les frappes contre les civils et en cherchant à plonger le pays dans le noir cet hiver. Notre responsabilité est de faire échouer ce pari."

Dans les pourparlers sur l'Ukraine, "nous devons maintenant aller plus loin et dire clairement, y compris aux Russes, ce que nous voulons pour l'après-guerre", mais aussi "préciser ce que nous attendons des États-Unis pour la sécurité de l’Europe à long terme", a estimé Emmanuel Macron.