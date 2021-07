"Macron abandonne la jeunesse", estime Piolle (EELV)

Emmanuel Macron "abandonne à nouveau la jeunesse" avec l'extension du pass sanitaire à des lieux de loisirs, a déploré le maire de Grenoble et candidat à la primaire écologiste Eric Piolle mercredi sur Europe 1.

L'accès aux cinémas et salles de spectacle va être à partir du 21 juillet soumis à la présentation d'un pass sanitaire, qui sera aussi nécessaire à partir de début août pour entrer dans les cafés et restaurants, trains, avions et autocars, a annoncé le président de la République lundi soir.

"Macron abandonne à nouveau la jeunesse", s'est exclamé Eric Piolle. "Les jeunes ont attendu, ont été les derniers à pouvoir se faire vacciner", a-t-il souligné.

"Ils sont abandonnés en France, comme le montrent leur record d'abstention, de consommation de drogue, un grand nombre de tentatives de suicide, le stress de Parcoursup... et là on leur dit +cet été vous n'avez plus de vie+", a argué l'édile grenoblois.

"Ce n'est pas digne d'un pays, moi j'appelle les jeunes à soutenir la famille écologiste qui leur donne une voix", a-t-il ajouté.

Eric Piolle a critiqué le flou qui préside selon lui aux annonces depuis plusieurs mois, comme le montrerait la "souplesse" annoncée mardi pour certaines catégories de population tels les adolescents ou les employés des cafés: "Macron n'a pas une parole stable, il annonce un pass sanitaire pour le 1er août puis fait marche arrière, ce qui veut dire que ce n'était pas réaliste".

