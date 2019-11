Macron a rendez-vous avec les maires le 20 novembre

C'est devenu un rituel. Cette année encore, Emmanuel Macron invitera 1500 maires sous les ors de la salle des fêtes de l'Elysée en marge de leur congrès annuel. Selon nos informations, le rendez-vous est fixé au mercredi 20 novembre, en début de soirée. « L'esprit, c'est le dialogue républicain avec les maires dans le prolongement du Grand débat », fait valoir son entourage. L'occasion pour le président de délivrer son message et d'échanger en direct, sans intermédiaires.Ne pas y voir, alors que les relations ont souvent été tendues avec l'Association des Maires de France, « une réception contre le Congrès » certifie toutefois l'Elysée pour qui ce rendez-vous s'inscrit dans « une séquence territoriale affirmée et pleinement assumée ». L'opération séduction débute d'ailleurs dès ce jeudi, dans la Marne, où le président échangera notamment avec les membres du Conseil municipal d'Épernay.Différence notable avec l'édition 2018, le chef de l'Etat ne séchera pas le Congrès de l'AMF. L'an passé, son absence avait été vécue comme un camouflet, une marque de mépris. Cette fois, il se rendra bien Porte-de-Versailles, le mardi 19 novembre, pour prononcer un discours d'ouverture dans la foulée de celui de François Baroin. Charge à Edouard Philippe de prononcer les mots de clôture, le jeudi, jour où, foi d'organisateur, « c'est toujours compliqué, car les maires commencent à rentrer chez eux ».«Les municipales, c'est le sujet essentiel»Un an après le surgissement des Gilets jaunes, et à moins de cinq mois des municipales, Macron, étiqueté président des villes, entend marteler qu'il porte une « attention particulière aux territoires ». Il souhaite aussi, tandis que les élus locaux se sont bien souvent sentis malmenés depuis le début du quinquennat, « valoriser l'action du gouvernement » en la matière.« Il y va pour préparer les municipales, c'est quand même le ...