Macron "a raison" de discuter avec Poutine, selon Le Pen

Marine Le Pen en conférence de presse pendant la campagne pour les élections législatives, à Marseille, le 23 mai 2022 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Emmanuel Macron "a raison" de discuter avec Vladimir Poutine, a estimé mardi Marine Le Pen, après un nouvel appel du président français à "ne pas humilier la Russie" qui a généré une vague de critiques, en Ukraine et en Europe de l'Est notamment.

"Le président français a raison d'essayer de trouver par la discussion les moyens d'arrêter cette guerre, et de faire en sorte que l'Ukraine retrouve sa souveraineté et que les soldats russes sortent de l'Ukraine", a déclaré sur Franceinfo la finaliste de la présidentielle, qui avait été accusée par Emmanuel Macron de "dépendre du pouvoir russe".

Marine Le Pen avait plaidé pendant la campagne présidentielle pour un "rapprochement stratégique entre l'Otan et la Russie" une fois la guerre terminée en Ukraine.

"Je ne comprends pas pourquoi le président (ukrainien) Zelensky lui en fait le reproche puisque la réalité c'est que le président de l'Ukraine a dit lui-même que la seule issue serait diplomatique", or "quand on cherche une issue diplomatique, on essaie d'éviter que le canal de discussions se rompe", a fait valoir la dirigeante d'extrême droite, qui avait été reçue par M. Poutine pendant la campagne présidentielle de 2017.

Pour autant Marine Le Pen a redit son opposition à un embargo sur l'importation de pétrole ou de gaz russes, soutenu par le gouvernement français.

Il s'agit pour elle d'"une sanction stupide et nocive pour le peuple français" parce que le "pétrole russe que nous n'achèterons pas sera vendu à d'autres" et que les prix de l'énergie vont "augmenter".