« Macron a donné à sa volonté de réforme une base politique pertinente »

Politologue et sondeur reconnu, Jérôme Sainte-Marie décortique dans un essai vigoureux, Bloc contre bloc - La dynamique du macronisme (éditions du Cerf), l'action du chef de l'État en tant qu'entreprise politique. Il perçoit le mouvement lancé par Emmanuel Macron non pas comme un phénomène à courte vue mais, au contraire, comme un système durable cimenté par une idéologie et fondé sur des bases électorales solides. Pour Sainte-Marie, la société française se polarise autour de deux blocs, l'un populaire, l'autre élitaire. Si la dernière élection présidentielle a pulvérisé le traditionnel clivage droite-gauche, ce n'est pas par accident ; ce scrutin structurant a donné naissance à un nouveau chapitre de notre histoire politique.Le Point : Votre livre est une sorte de contre-pied à « L'Archipel français » de Jérôme Fourquet puisque votre thèse n'est pas, comme le soutient votre collègue, que notre société s'atomise mais qu'au contraire elle se polarise?Jérôme Sainte-Marie : Le corps central de la société se polarise dans la mesure où les lignes de clivage ont tendance à se superposer et non plus à se croiser. Les différences de revenus, de niveaux de diplômes, de lieux d'habitation désormais dessinent deux mondes antagonistes, y compris sur le plan politique, ce qui était beaucoup moins le cas à l'époque du clivage gauche-droite. Jusqu'en 2012, ce qui faisait voter à gauche était souvent le fait d'avoir un bon niveau de...