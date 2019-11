Macron à Amiens : « J'ai dit la vérité à Whirlpool »

Il était attendu de pied ferme. Pour sa deuxième journée de visite à Amiens (Somme), sa « ville natale », Emmanuel Macron, avait rendez-vous ce vendredi matin avec les anciens salariés de Whirlpool. Une entrevue tout en dépit et en tristesse, organisée dans l'usine Ageco, le nouveau repreneur qui n'a pu conserver que 44 salariés sur 160, alors que le premier repreneur WN a mis la clé sous la porte l'été dernier.En octobre 2017, le président de la République avait pourtant demandé aux 300 employés de Whirlpool de « faire confiance » au repreneur.Avant d'arriver sur le site pour la rencontre, pressé par les médias, Emmanuel Macron s'est exprimé : « J'ai dit la vérité à Whirlpool. Je leur ai dit, on va s'engager. Le premier projet ne va pas jusqu'au bout, ce n'est pas la faute de l'Etat. On a mené les investigations », a-t-il tenté de se dédouaner, disant attendre de « voir le nouveau projet ». Et d'ajouter : « Si vous avez des propositions plus efficaces, proposez-les moi. Ça n'est pas l'Etat qui embauche les gens quand ça va mal ».Puis il s'est rendu sur place, pour visiter d'abord l'usine. Mais la visite se prolonge en un face-à-face tendu avec des employés. Depuis 10h10, environ, le président dialogue avec des salariés furieux, dépités, lui reprochant de n'avoir pas fait contrôler la solidité de WN.« Je veux qu'il nous rende des comptes »Emmanuel Schroeven, 45 ans dont 21 de Whirlpool, avait « fait confiance aux promesses de Macron » entre les deux tours, refusant le plan social pour travailler chez WN. « Il avait fait une promesse, ça n'a pas été suivi, il nous a bernés », reprochait-il avant le début de la table ronde. Emmanuel Schroeven, 45 ans dont 21 de Whirlpool.LP/Olivier Beaumont Le président est venu entre les deux tours de l'élection présidentielle, puis en octobre 2017. Cinq mois après son élection, Emmanuel Macron visitait l'usine avec un repreneur, ...