Macron à Abidjan : Drogba, pom-pom girls et taekwondo... l'escale très sport du président

La peinture vient à peine d'être posée sur le complexe flambant neuf qui est sorti de terre à Koumassi, commune défavorisée d'Abidjan. Sous un soleil de plomb, des centaines d'enfants patientent sur des terrains de football, de basket et de handball, drapeaux aux effigies d'Emmanuel Macron et Alassane Ouattara à la main. Ce samedi, le président français s'apprête à inaugurer les lieux, financés par l'Hexagone à hauteur de 850 000 euros. Une speakerine délivre les instructions : « Nous allons danser, nous allons crier, nous allons lui dire que nous sommes fiers de l'accueillir ! »De telles recommandations ne sont pas nécessaires lorsqu'elle prononce le nom d'un jeune retraité du football, véritable star en son pays : Didier Drogba. L'ancien attaquant de l'OM surgit en costume sombre. Une explosion de liesse électrise ces amateurs de sports, petits et grands. « Drogbaaa ! » scandent-ils. Certains osent même un « président ! »L'ex-footballeur envisage-t-il un avenir politique, à l'instar de George Weah, jadis attaquant du PSG et désormais président du Liberia ? « La question revient souvent, mais le plus important, politique ou pas, c'est d'avoir un impact, assure Drogba. Je ne suis pas politicien, grâce à ma carrière et mes valeurs. Une partie de cette jeunesse se reconnaît en moi. L'objectif, c'est de faire rêver la jeunesse. Ils ont les outils pour pouvoir réaliser leurs rêves. » Et la présidentielle de 2020 ? « Aucun rôle ne m'a été attribué », balaye-t-il.LIRE AUSSI > Retraites, opération Barkhane : Macron rassure les militaires lors du dîner de NoëlLa speakerine continue d'animer la foule, évoque « l'événement historique » qui se profile quand Emmanuel Macron fait son apparition. Des pom-pom girls coiffées de perruques aux couleurs de la France et de la Côte d'Ivoire entament une chorégraphie dynamique alors qu'une fanfare joue en boucle « joyeux anniversaire ...