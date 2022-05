Macif : l'assureur dégage un bénéfice en hausse de 66% en 2021

Le directeur général de l'entreprise, Jean-Philippe Dogneton, a estimé que ces chiffres reflètent un "très bon exercice dans un contexte très particulier".

Des chiffres qui rappellent ceux de la période avant le Covid-19. L' assureur niortais Macif a fait état, mardi 3 mai, d'une hausse de 66% de son bénéfice net en 2021 , à 148,5 millions d'euros, revenant à son niveau pré-Covid. En 2019, la société avait dégagé un bénéfice net de 144 millions d'euros tandis que l'exercice 2020, avec 97 millions d'euros, avait été pénalisé par des "dispositifs de solidarité à destination des publics les plus vulnérables et les plus touchés par la crise" sanitaire.

C'est un "très bon exercice dans un contexte très particulier", a réagi auprès de l'AFP Jean-Philippe Dogneton, directeur général de l'assureur, précisant que les différentes vagues de Covid-19 avaient nécessité "beaucoup d'agilité" en 2021. Le chiffre d'affaires a presque atteint 6 milliards d'euros l'an passé , en hausse de 6,8% par rapport à 2020, à périmètre identique.

Formation du groupe Aéma

L'entité Apivia Macif Mutuelle (AMM) ne fait plus à proprement partie de Macif, contrairement à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires total avait atteint 6,65 milliards d'euros. Depuis début 2021, Macif s'est rapproché d'Aésio pour former le groupe Aéma, ce qui a conduit à un redécoupage des différentes activités. Ce nouveau groupe, qui a révélé lundi un bénéfice net de 104 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 11 milliards, a acquis l'année dernière Aviva France, renommé depuis en Abeille Assurances.

Jean-Philippe Dogneton s'est par ailleurs félicité d' être en avance sur la majorité des objectifs du plan stratégique que Macif s'est donné à horizon 2023, notamment en matière de chiffre d'affaires et de nombre de sociétaires. Dans le détail, l'activité dommage a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, l'activité finance épargne de 2,4 milliards et la santé prévoyance de 25 millions.