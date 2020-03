Machistes anonymes: au Mexique, sessions de rééducation pour hommes violents

Des participants à une session de rééducation pour hommes violents, le 25 février 2020 à Mexico ( AFP / Omar TORRES )

"Je m'appelle Jaime. Cette semaine, j'ai été violent verbalement et psychologiquement envers ma compagne. Je suis là pour aider et être aidé", déclare un sexagénaire dans une maison d'un quartier cossu du centre de Mexico, dont une pièce a été transformée en salle de thérapie.

"Je te soutiens", lui répondent en choeur une douzaine d'autres hommes, âgés de 20 à 70 ans, en faisant des exercices de respiration, les yeux clos. La main sur le coeur, dans un exercice de sincérité, ils réfléchissent ensuite aux violences qu'ils exercent envers les femmes et la conscience qu'ils en ont.

Au Mexique, où dix femmes sont assassinées chaque jour, de plus en plus d'hommes remettent en question le machisme dominant. L'association Gendes (Genre et développement), fondée en 2009, propose des sessions pour aider ces hommes à se départir de leurs comportements violents.

"Je n'ai jamais été violent physiquement envers une femme, mais je l'ai été sous d'autres formes : psychologiquement, verbalement et sexuellement, parce que j'ai parfois été infidèle. Je le reconnais et je veux changer", raconte Jaime, un architecte de 63 ans qui refuse de décliner son nom.

Jaime a décidé de se rendre à ces sessions sur la recommandation de sa compagne après avoir traversé une crise conjugale.

"La masculinité a toujours été associée à la violence, la domination, la force. Mais actuellement, les choses changent. De nouvelles masculinités émergent qui promeuvent l'égalité entre hommes et femmes", explique Mauro Vargas, psychothérapeute et directeur de Gendes.

Jaime participe à une session de thérapie sur la culture patriarcale, le 25 février à Mexico ( AFP / Omar TORRES )

A travers les 1.200 sessions que l'association organise chaque année à Mexico, le praticien veut d'abord que les hommes comprennent les différents types de violences contre les femmes : sexuelle, physique, économique, verbale voire numérique.

La question de la violence de genre et des féminicides a surgi au centre du débat au Mexique ces deux dernières années avec de nombreuses manifestations contre l'inefficacité des institutions face aux violences machistes.

Les deux meurtres récents, particulièrement odieux, d'une femme et d'une fillette, ont remobilisé les féministes, qui ont une nouvelle fois critiqué les lacunes de la police, de la justice, et d'un gouvernement complètement dépassé, malgré les espoirs suscités en 2018 par l'arrivée au pouvoir pour la première fois d'un président de gauche, Andres Manuel Lopez Obrador.

- Désapprendre -

Arturo Reyes, psychologue, travaillant pour l'association Gendes, lors d'une interview à Mexio, le 25 février 2020 ( AFP / Omar TORRES )

Pour Mauro Vargas, des comportements comme le harcèlement de rue, les groupes WhatsApp où sont partagées des photos de femmes nues ou des commentaires sexistes sur les collègues de travail, perpétuent des schémas d'inégalité qui culminent dans des actes de violence machiste.

Lors des sessions de thérapie, les hommes "désapprennent ce que la société leur a appris dans un environnement machiste et misogyne", explique-t-il.

Sans qu'il soit possible de les comptabiliser, ce type de sessions ou de groupes qui explorent de nouvelles formes de masculinité se multiplient à Mexico, avec le souhait de rompre avec la culture patriarcale.

Dans des galeries d'art, des librairies, des hommes, informés le plus souvent par les réseaux sociaux, se réunissent spontanément pour débattre de leur rôle face aux revendications des féministes.

Le machisme n'est pas une maladie, sinon une "décision culturelle", rappelle Arturo Reyes, un psychologue de 29 ans qui travaille à Gendes. "Un macho en voie de rééducation est un homme en déconstruction", ajoute-t-il.

Les participants aux sessions le savent et luttent pour reconnaître et modifier leurs attitudes machistes, très enracinées, voire célébrées, dans la société mexicaine.

Dans la salle de thérapie, les hommes fixent le sol, puis lèvent la tête, reprennent leur force pour partager leur expérience.

Un homme avoue nerveusement avoir battu son fils.

Pour Arturo Reyes, la plus grande satisfaction vient quand, à la fin de la thérapie, l'un d'eux l'embrasse et lui dit : "Grâce à ces séances, ma femme et mes enfants peuvent maintenant m'approcher sans crainte".

