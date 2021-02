Machines à café, robots culinaires... Avec le confinement, les ventes d'électroménager se sont envolées

56,4 millions d'appareils ont été vendus en 2020, soit près d'un par Français.

Rayon cocottes-minute dans un magasin d'électroménager. ( AFP / MARTIN BUREAU )

C'est l'un des quelques secteurs à avoir profité de la crise : les ventes de petit électroménager se sont envolées en 2020, selon un bilan annuel publié vendredi 12 février par le Groupement des marques d'appareils pour la maison (Gifam). Car avec le confinement, les Français, condamnés à passer plus de temps enfermés chez eux, se sont rués sur les robots de cuisine, les cafetières et d'autres appareils d'électroménager. L'une des plus fortes hausses concerne d'ailleurs les machines à café avec broyeur, qui permettent de préparer un expresso à partir de café en grains, et qui affichent une augmentation de 55% de ventes en 2020 par rapport à 2019.

L'électroménager en général a augmenté de 5% en 2020, mais la croissance est double pour le petit électroménager (11,2%) : 56,4 millions d'appareils ont été vendus, soit près d'un par Français . "A la sortie du premier confinement, un consommateur sur deux déclarait vouloir améliorer les équipements et le confort de son logement", a indiqué la présidente du Gifam, Brigitte Petit.

Dans le détail, l'engouement a été évident pour la catégorie de la préparation culinaire, les robots multifonctions, blenders et "kitchen machines" enregistrant une hausse de 27,5%. La cuisson des aliments (multi-cuiseurs, friteuses, mini-fours) affiche, elle, un bond de 18,4%. L'entretien du logement a également contribué à la hausse record du petit électroménager, en particulier l'entretien des sols (aspirateurs, nettoyeurs vapeur) avec une progression de 10,2%. A noter la bonne tenue du segment du petit déjeuner (+14,5%), dopé par les machines à café avec broyeur.

Du côté du gros électroménager, l'année 2020 n'a pas non plus été mauvaise, même si la croissance est plus modérée (1,1% en valeur et des volumes stables). 2020 a ainsi marqué "le grand retour des congélateurs" . Leurs ventes ont bondi de 18%, alors qu'elles reculaient depuis plusieurs années. En revanche, les ménages ont acheté moins de lave-vaisselle (-0,3%).