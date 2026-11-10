Machettes, pistolet, trottinettes... Une rencontre U17 entre Grenoble et Lyon dégénère complètement

Règlement de compte à OK ta mère. Ce dimanche, le GF38 l’a emporté au Stade Roger-Garcin de Grenoble face à l’OL coaché par Florent Balmont en championnat national U17 . Une info en apparence anodine si Le Progrès n’avait pas rapporté les nombreux incidents qui ont émaillé la rencontre depuis les tribunes.

Selon le quotidien, lassé des insultes proférées tout au long du match, un joueur lyonnais a voulu demander des comptes après le coup de sifflet final. Mal lui en a pris. Un groupe de spectateurs a alors sorti des machettes, bâtons et même un pistolet (dont l’authenticité n’a pas pu être prouvée), forçant les visiteurs à se réfugier au vestiaire et dans leur bus en attendant l’arrivée de la police … pendant que les margoulins s’enfuyaient courageusement sur des trottinettes électriques.…

JD pour SOFOOT.com