Maccabi Haïfa, la vie d’après

Le Maccabi Haïfa s'apprête à affronter le Stade rennais ce jeudi sur terrain neutre et à huis clos. Une énième modification pour le club israélien qui apprend à vivre autrement depuis l'attaque du Hamas d'octobre dernier, avec le soutien patriotique comme mantra.

Pour fêter son retour en Ligue Europa avec le Stade rennais, Julien Stéphan n’aura le droit qu’à la triste ambiance des tribunes vides du stade Ferenc-Puskás de Budapest ce jeudi. Depuis l’attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre dernier, le Maccabi Haïfa doit s’acclimater à évoluer loin de ses bases. Après un arrêt forcé du championnat local, reportant trois rencontres, les Verts ont notamment affronté Villarreal à Belgrade lors de la dernière journée de C3. Mickaël Alphonse a porté les couleurs du Maccabi lors de la saison 2021-2022 et se montre désormais sceptique : « À huis clos, ça va être une autre équipe. Si le Maccabi avait joué dans son stade avec du public, Rennes aurait pu être embêté, mais là… »

« Nos cœurs sont avec les citoyens et les soldats du pays »

Ne pouvant pas compter sur le soutien de son public, le vainqueur des trois dernières éditions du championnat israélien avait combattu la solitude et le silence en accrochant 1400 ballons de baudruche bleu et blanc sur les sièges du stade Rajko-Mitic en hommage aux victimes. Face à Villarreal, les joueurs du Maccabi affichaient également le drapeau israélien sur leurs maillots, chaussettes et crampons. En face, Aïssa Mandi et Ilias Akhomach ont refusé de participer à la minute de silence, alimentant une polémique qui n’en avait pas besoin. Sous fond de guerre, le football avance – comme l’ensemble de la société israélienne – au ralenti. Samedi, le Maccabi Haïfa et Petah Tikva étaient les deux premières équipes à retrouver le championnat local de Ligat Habursa Leniyarot Erech, pour une victoire des Verts (2-1). La compétition reprendra ses droits dans son intégralité ce week-end.…

Propos de Mickaël Alphonse recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com