Macabre découverte à proximité du terrain d'entraînement de l'Iran

Toujours plus glauque. Un cadavre a été retrouvé dans le coffre d’une voiture à proximité du terrain d’entraînement de l’équipe d’Iran ce vendredi à Tijuana (Mexique) . Cette découverte d’un corps en état de putréfaction a été confirmée par l’AFP.

Le véhicule, un SUV Toyota gris, stationnait sur le parking du supermarché situé juste en face du stade Caliente, où la sélection iranienne se rend chaque jour depuis son arrivée dimanche.…

TM pour SOFOOT.com