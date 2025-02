"Ma vie est un rêve", dit Julia Roberts en recevant son César d'honneur

L'actrice américaine Julia Roberts salue le public après avoir reçu un César d'honneur lors de la 50e cérémonie récompensant le cinéma français, le 28 février 2025 à l'Olympia, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

"Aujourd'hui, ma vie est un rêve !", a lancé l'actrice américaine Julia Roberts en recevant un César d'honneur vendredi sur la scène de l'Olympia à Paris.

"Être toute seule sur scène, c'est frauduleux", a déclaré la star de 57 ans, estimant que les équipes qui l'ont entourée dans sa carrière devraient l'accompagner. "Ça a été tant d'années où j'ai eu la possibilité au quotidien de vivre mon rêve", a-t-elle ajouté.

L'actrice s'est vu remettre son prix par Clive Owen, qui a partagé l'affiche avec elle dans "Closer, entre adultes consentants" en 2005 et a loué "une légende du cinéma".

Propulsée sur le devant de la scène dès ses 23 ans dans "Pretty Woman" avec Richard Gere (1990), Julia Roberts a marqué l'histoire de la comédie romantique ("Coup de foudre à Notting Hill") et a obtenu un Oscar pour son rôle de lanceuse d'alerte dans "Erin Brockovich" en 2001.

Avec son sourire géant, ellle reste l'un des visages les plus célèbres et attachants du cinéma américain, et est également connue pour ses engagements dans l'humanitaire ou en faveur de l'environnement.

Le réalisateur franco-grec Costa-Gavras, 92 ans, s'est également vu remettre un César d'honneur pour sa carrière, et a tenu à remercier la France "accueillante et humaniste".

"C'est un grand honneur, peut-être le meilleur prix, qui m'est décerné par le monde du cinéma qui me connait depuis si longtemps", a ajouté en salle de presse le réalisateur né en Grèce avant de s'exiler à Paris.

"La France et le cinéma français représente beaucoup pour moi. C'est une raison parce que j'ai aimé la France depuis qu'elle m'a accueilli. J'essaye d'être aussi à la hauteur, chaque fois que je fais un film, à la hauteur de cette culture française, a-t-il déclaré. "Je garde ma culture grecque naturellement, (et) la française qui m'a formé complètement".

Costa-Gavras a reçu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1970 pour "Z", écho à la dictature des colonels en Grèce, la Palme d'Or en 1982 pour "Missing", sur le coup d'Etat au Chili, et deux César en 2003 pour "Amen", qui condamne le silence du Vatican pendant la Shoah.