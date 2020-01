«Ma copine me prend pour un taré» : les fans de NBA, ces drôles de noctambules

Chaque année, quelques jours avant Halloween, le rituel recommence. Alors que la majorité des mortels profitent de la nuit pour dormir, une confrérie de noctambules français reprend ses sacrifices. Leurs offrandes ne se comptent pas en litres de sang mais en heures de sommeil. Leur autel, lui, est orné du ballon orange de la NBA, de retour sur les parquets à partir de la fin du mois d'octobre. Et cela dure comme ça jusqu'à juin et les finales du championnat...Autant dire que ce vendredi soir, c'est un véritable événement qui se profile pour ces fidèles parmi les fidèles : le premier match de l'histoire joué sur le sol français. LIRE AUSSI > Avion privé, staff pléthorique, mascotte... le grand barnum de la NBA débarque à ParisQuand la saison bat son plein, la passion de certains fans français les pousse devant un écran pour vivre les rencontres en direct. Et tant pis pour le décalage horaire. Pour Matthieu, chef de projet dans une entreprise de signalétique de 28 ans, le pli a été pris quand il était adolescent. Lui ne jouait pas au basket, contrairement à ses amis. « J'ai commencé à regarder les matchs avec eux, nous raconte-t-il. Comme je suis un grand passionné de sport en général, j'y ai vite pris goût. Depuis ce temps-là, on veille la nuit. »«Je me lève rarement pour un New Orleans - Charlotte»En la matière, chacun a son rythme. Pour un match, Étienne, 24 ans et développeur informatique à Laval (Mayenne), va garder les yeux ouverts jusqu'au coup d'envoi à une heure du matin « pour se coucher vers trois heures ».Thomas, étudiant de 22 ans originaire de Toulouse, se contente des matchs des Clippers, une des deux franchises de Los Angeles « C'est trop dur sinon », souffle-t-il. Neuf heures de décalage séparent la cité des Anges de la Ville rose. « On me dit souvent que c'est plus dur parce que c'est sur la côte Ouest. Moi je trouve ça mieux. Je me couche tôt, au maximum à 23 heures, ...