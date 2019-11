M6 célèbre ses dix ans de « Scènes de ménages »

La chaîne consacre une soirée spéciale à l'émission quotidienne de sketches sur la vie des couples.

M6 -JEUDI 7 NOVEMBRE À 20 H 25 - HUMOUR

« Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de ménages va vous aider à relativiser ! » Ainsi lancée en novembre 2009, la série à sketchs de M6 visait une vaste cible. Dix ans plus tard - une longévité inespérée à l'origine -, elle s'est focalisée sur la difficulté de vivre à deux et revendique le titre de fiction quotidienne la plus regardée, avec 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne chaque soir. Pour fêter l'événement, la chaîne propose une soirée-fleuve. Une occasion que les fans ne devraient pas manquer, appâtés par un teasing actif sur 6play.fr/scenes-de-menages, et qui peut permettre à tous les autres de faire connaissance avec les cinq couples vedettes tout en passant, au minimum, une agréable demi-heure.

C'est tout l'attrait du best-of qui ouvre cette spéciale. A priori peu déceptif par définition, il permet de tester ce format atypique, mi-feuilleton quotidien mi-série à sketchs, qui a mobilisé - épuisé ? - vingt-cinq auteurs et deux directeurs d'écriture pour générer 23 000 séquences de trois minutes trente. Du dîner entre amis à la séparation ou à l'anniversaire faussement surprise, chacun peut s'identifier, voire, et c'est encore plus drôle, identifier un oncle, une mère, un voisin...

Les trois couples présents depuis la création de la série apparaissent en premier à l'écran. Des plus jeunes, Cédric et Marion (Loup-Denis Elion et Audrey Lamy) aux plus vieux, José et Liliane (Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti, parfaits dans leurs draps en satin marron) et Raymond et Huguette (Marion Game et Gérard Hernandez), visiblement très complices pour fêter un « joyeux dernier anniversaire ». Puis Emma et Fabien (Anne-Elisabeth Blateau et David Mora, excellents dans la scène de la tique), arrivés pour la saison 3 ; avant Philippe et Camille (Grégoire Bonnet et Amélie Etasse) présents depuis la saison 7 ; et Leslie et Léo (Claire Chust et Vinnie Dargaud), qui ont remplacé Marion et Cédric fin 2018.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr