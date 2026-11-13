M. Williams, de la Fed, estime que la banque centrale a « du travail à faire » pour ramener l'inflation à son objectif

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, a déclaré jeudi que de nouvelles hausses des taux d'intérêt étaient probables, la banque centrale américaine cherchant à réduire les niveaux élevés d'inflation dans une économie par ailleurs en bonne santé.

M. Williams n’a pas précisé quand il s’attendait à ce que la Fed relève à nouveau ses taux, ni jusqu’où irait cette série de hausses.

« L’économie est solide, le marché du travail continue de se renforcer et l’inflation est persistante », a déclaré Williams lors de la UC Berkeley Alumni Salon organisé à New York.

« Nous devrons prendre, au fil du temps, des mesures qui garantiront que l’inflation revienne à notre objectif de 2 % en temps opportun et de manière durable », a-t-il ajouté, précisant: « Nous avons encore du travail à accomplir […] pour ajuster la politique monétaire comme il se doit. »

Les marchés financiers s’attendent globalement à ce que la banque centrale relève de un quart de point de pourcentage sa fourchette cible actuelle de taux des fonds fédéraux, comprise entre 3,75 % et 4 %, lors de la prochaine réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) début décembre, puis à augmenter à nouveau les taux en janvier.

Un débat animé a lieu actuellement sur la nécessité d’une action plus agressive de la part de la Fed après la publication, cette semaine, de données sur l’inflation supérieures aux prévisions . L’inflation sous-jacente a augmenté de 0,3 % en octobre, un rythme qui, selon les déclarations précédentes du gouverneur de la Fed Christopher Waller, justifierait une hausse de 50 points de base en décembre.

Mais d’autres responsables de la Fed, tels que la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack , ont plaidé en faveur d’un rythme de hausse plus modéré et plus régulier afin de permettre à l’économie de s’adapter à l’augmentation des coûts d’emprunt à court terme.

LA FED NE PEUT PAS RÉDUIRE LE NIVEAU ABSOLU DES PRIX

M. Williams a été interrogé sur la hausse du coût de la vie résultant de la flambée de l’inflation au cours des cinq dernières années. Il a répondu que la banque centrale ne pouvait pas y faire grand-chose.

La banque centrale utilise les taux d’intérêt pour influencer le rythme de variation des prix plutôt que leur niveau absolu. Cela signifie que l’inflation de ces dernières années a contraint de nombreux acteurs de l’économie à faire face à un niveau global des prix nettement plus élevé.

En matière de baisse du niveau des prix, l’histoire montre que tenter de « remettre le génie dans la bouteille » entraîne d’énormes distorsions et cause des dommages à l’économie », a déclaré M. Williams.

Au cours des dernières décennies, les banques centrales ont décidé de se fixer pour objectif de maintenir l’inflation à un niveau bas, « sans pour autant tenter d’inverser les effets d’une guerre ou d’une pandémie, mais en allant de l’avant », a déclaré M. Williams.

« Cela a des conséquences », notamment « une hausse du coût de la vie », a déclaré ce responsable.